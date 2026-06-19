Oferta verii pe litoral: Cât costă abonamentul la șezlong pentru tot sezonul estival

Cât costă șezlongul pentru toată vara?

Pentru un tarif de aproximativ 600 de lei pe sezon, valabil pe o perioadă de 15 săptămâni, turiștii pot beneficia de șezlong zilnic, indiferent de ora sosirii sau gradul de ocupare al plajei. În anumite cazuri, dacă toate locurile sunt ocupate, administratorii spun că sunt păstrate șezlonguri dedicate clienților cu abonament.

La un calcul simplu, pentru persoanele care ajung la mare de cel puțin patru ori pe săptămână, economiile pot ajunge la aproximativ 1.200 de lei pe sezon, comparativ cu plata individuală pe zi.

Unii turiști spun că au ales această variantă pentru a evita aglomerația din vârf de sezon. „Am făcut abonament pentru copil, ca să poată veni și să se odihnească la prânz pe plajă”, a explicat un bărbat.

Alții confirmă că sistemul este avantajos pentru vizitele frecvente. „Dacă vii aproape zilnic, chiar este profitabil”, a spus o turistă care a folosit și anul trecut acest tip de abonament.

Administratorii de plajă susțin că sistemul a fost introdus la cererea clienților și oferă flexibilitate totală în alegerea locului pe plajă. „Oaspeții pot alege șezlongul în orice zonă disponibilă”, a explicat unul dintre administratorii plajelor.

Alte oferte pe litoral

Pe lângă abonamente, operatorii de pe litoral au introdus și o altă strategie inspirată din destinații turistice, precum Grecia: consumul de la bar poate include șezlong gratuit. O comandă de minimum 50 de lei — fie băuturi, fie înghețată sau alte produse — asigură accesul la un șezlong fără cost suplimentar.

„Clienții sunt încântați de ofert, pentru că oricum consumă de la bar”, a precizat un administrator de plajă, potrivit observatornews.ro.

Vârful sezonului estival pe litoralul românesc este cuprins între 15 iulie și 1 septembrie.