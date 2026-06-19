Schimbare majoră pentru 112 în România. Apelurile video și inteligența artificială vor ajuta salvatorii să intervină mai repede

Guvernul anunță cea mai amplă modernizare a serviciului de urgență din ultimii ani: apeluri video, mesaje în timp real și inteligență artificială pentru intervenții mai rapide

Serviciul de urgență 112 va trece printr-un amplu proces de modernizare, care promite să schimbe modul în care cetățenii comunică cu autoritățile în situații critice. Guvernul României a anunțat vineri că sistemul va fi extins și îmbunătățit prin implementarea unor noi soluții IT&C, finanțate atât din fonduri naționale, cât și din surse europene.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 de luni și urmărește să crească accesibilitatea serviciului pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, dar și să reducă timpul necesar intervențiilor de urgență.

Potrivit autorităților, modernizarea sistemului va aduce funcționalități care până acum nu erau disponibile în cadrul serviciului național de urgență și care ar putea face diferența în momentele critice.

Apelurile video și mesajele în timp real devin disponibile pentru utilizatorii 112

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea funcțiilor native de apel video și text în timp real. Aceste instrumente vor permite operatorilor să înțeleagă mai rapid și mai precis situațiile cu care se confruntă persoanele care solicită ajutor.

„Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii IT&C pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeosebi pentru persoanele cu dizabilități, și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență.

Pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență”, a transmis Guvernul.

Prin intermediul apelurilor video, operatorii și echipele de intervenție vor putea evalua mai bine situația din teren, ceea ce poate contribui la trimiterea rapidă a resurselor necesare și la salvarea de vieți.

Inteligența artificială va sprijini activitatea serviciilor de intervenție

Un alt element important al proiectului este integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Acestea vor avea rolul de a sprijini fluxurile operaționale și schimbul de informații dintre instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență.

Autoritățile estimează că noile sisteme vor îmbunătăți interoperabilitatea agențiilor de intervenție și vor contribui la luarea unor decizii mai rapide în momentele critice.

„Se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin.

Adoptarea noilor soluții tehnice va face Serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență”, se mai arată în postarea Guvernului României.

Cum se va schimba experiența cetățenilor care apelează numărul de urgență

Modernizarea serviciului 112 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare din domeniul siguranței publice. Noile funcții vor facilita comunicarea dintre cetățeni și autorități, în special în cazurile în care transmiterea informațiilor prin voce este dificilă sau imposibilă.

Prin utilizarea apelurilor video, a mesajelor text în timp real și a instrumentelor bazate pe inteligență artificială, autoritățile urmăresc să reducă timpul de reacție și să crească eficiența intervențiilor. Dacă proiectul va fi implementat conform calendarului anunțat, România ar putea beneficia în următorii ani de unul dintre cele mai moderne sisteme de urgență din regiune, adaptat noilor tehnologii și nevoilor actuale ale cetățenilor.