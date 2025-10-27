Deliciu de iarnă: Cum prepari tocană tradițională de murături

Se folosesc castraveți murați, gogonele și varză murată, toate tocate mărunt și bine scurse de zeamă pentru a evita un gust prea acru.

Rețetă de murături prăjite

Ingrediente

500 g castraveți murați

300 g gogonele murate

300 g varză murată

1 ceapă mare

1 ardei gras

2 linguri ulei

200 ml pastă de roșii

100 ml zeamă de murături

2 foi de dafin

1 linguriță cimbru uscat

½ linguriță piper măcinat

Mod de preparare

Într-o tigaie adâncă,se călesc ceapa și ardeiul gras în ulei până se înmoaie. Apoi se adaugă murăturile și se prăjesc la foc mediu, amestecând constant. Se completează cu pastă de roșii și puțină zeamă de murături pentru un plus de savoare.

Se condimentează cu foi de dafin, piper și cimbru uscat. Tocana se lasă să scadă și să se îngroașe, apoi se servește fierbinte, acompaniată de pâine proaspătă sau mămăligă.

Cum se servește

Se recomandă servirea caldă, alături de mămăligă sau pâine de casă, proaspătă ori prăjită. Pentru un plus de gust, poți acompania cu cârnați afumați, slănină prăjită sau carne friptă. Un ou ochi moale deasupra oferă savoare și textură cremoasă, potrivit hellotaste.ro.

Un pahar de vin alb sec sau o țuică tradițională completează perfect sărbătoarea gusturilor într-o zi rece de iarnă.