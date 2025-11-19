Desert de post: Rețetă autentică de gogoși înfuriate

Sunt denumite astfel pentru modul în care aluatul se comportă în uleiul încins: se umflă, se răsucește și face bule. De fapt, din această „furie” rezultă o gogoașă pufoasă, rumenă, cu miez aerat și gust inconfundabil.

Rețetă de gogoși înfuriate

Ingrediente

-500 g făină

-3000 ml apă călduță

-30 g zahăr

-1 pliculeț drojdie uscată (sau 25 g drojdie proaspătă)

-2 linguri ulei

-puțină sare

-coaja rasă de la 1 lămâie

-esență de vanilie sau rom

-ulei pentru prăjit

-zahăr pudră la final

Mod de preparare

Într-un bol se amestecă drojdia cu zahărul și 3-4 linguri de apă călduță. Lasă compoziția 5 minute până devine spumoasă.

Pune făina într-un vas mare. adaugă sarea, coaja de lămâie și esența. Toarnă jumătate din cantitatea de apă, drojdia activată și restul de apă. Amestecă totul cu o lingură de lemn sau cu mâinile ușor unse. Aluatul trebuie să fie moale, aproape lipicios.

Acoperă vasul cu un prosop curat și lasă aluatul 45–60 de minute la cald până se umflă bine și devine aerat.

Pregătește o cratiță adâncă și pune uleiul la încins. Cu mâinile unse cu ulei rupe bucăți mici de aluat, modelează-le și aruncă-le în ulei.

Lasă-le să se rumenească uniform, întorcându-le din când în când.

Scoate gogoșile pe hârtie absorbantă și pudrează-le cu zahăr cât sunt calde.

Cum se consumă

Se consumă simple, cu dulceață de prune, de măceșe, miere, potrivit hellotaste.ro.