Desertul tradițional de Crăciun: Cum să prepari un cozonac pufos cu nuci, rahat și cacao

Prepararea sa aduce în casă nu doar aroma intensă a ingredientelor, ci și bucuria de a împărtăși momente speciale cu cei dragi.

Rețetă de cozonac pufos

Aluatul crește frumos, cu o crustă aurie și crocantă, în timp ce interiorul rămâne moale și parfumat. Fiecare felie surprinde prin combinația variată a umpluturii, creând un efect vizual și gustativ inedit, menit să încânte orice iubitor de preparate tradiționale.

Pentru un cozonac autentic este recomandat să începi prin activarea drojdiei în lapte cald, cu puțin zahăr, care va asigura dospirea corectă a aluatului.

Ingrediente, precum făina, untul, gălbenușurile și coaja de citrice, se combină pentru a crea o bază elastică și fină.

După dospire, aluatul se întinde și se umple cu pasta obținută din nucă măcinată, zahăr, cacao, lapte fierbinte, extract de rom, albușuri bătute și cubulețe de rahat.

După rulare, cozonacii se coc timp de aproximativ o oră la 165-170 grade Celsius, până când capătă o culoare aurie plăcută.

Pentru o notă finală, se unge cu un amestec de gălbenuș și lapte, și se presară fulgi de migdale pentru textura crocantă, potrivit hellotaste.ro.

Acest desert versatil este ideal pentru sărbători, onomastici sau pentru momentele când vrei să aduci în casă spiritul cald al tradiției culinare românești.