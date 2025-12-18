Desertul tradițional românesc, inclus în top 100: O rețetă simplă cucerește lumea

Papanașii românești, în top 100

Papanașii sunt gogoși prăjite, îmbibate cu smântână și dulceață, care au depășit creme brulée-ul francez și vafele belgiene.

O porție de papanași are în jur de 400 de grame și costă circa 40 de lei în restuarante. Gogoșile prăjte sunt servite cu dulceață de cireșe, afine sau zmeură, în combinație cu smântână, preferat de eneglezi.

"Sunt foarte încântaţi de combinaţia aceasta de smântână, această mică gogoşică şi de dulceaţa în sine, ei mai vin cu puţin zahăr pudră deasupra. Şi cam asta este minunea noastră din restaurante”, spune Daniel Iordan, chef la un restaurant tradițional.

Florin Petu, manager la un alt restaurant, adaugă: „Deşi are multe calorii, este un desert gustos, proaspăt, nu te încarcă foarte tare şi atunci ei preferă gustul ăsta”.

Cel mai bun desert din lume

Cel mai bun desert din lume este prereparatul portughez Pastel de Belem, un foietaj umplut cu cremă de vanilie. Resaurantele din Lisabona vând, în medie, circa 30.000 de bucăți pe zi.

„Doar câteva persoane ştiu reţeta şi produc această prăjitură. În fiecare dimineaţă, vin, se duc în biroul secret şi cu uşa închisă prepară crema şi aluatul”, spune Fedra Monteiro, supervizor la patiseria din cartierul Belem, potrivit observatornews.ro.