Un desert tradițional românesc, în topul celor mai bune preparate europene

Platforma internațională Taste Atlas, care promovează preparatele autentice, a inclus scovergile în topul celor mai gustoase 40 de lipii din Europa, situându-l pe locul 37.

Ce sunt scovergile

Scovergile sunt preparate dintr-un aluat simplu de pâine dospit, prăjit în tigaie, așa cum sugerează și originea numelui, provenit din slavona veche, "skovrada", care înseamnă tigaie.

Acestea sunt aurii, pufoase și ușor crocante, și pot fi servite cu lapte, iaurt sau dulceață, presărate cu zahăr pudră.

În patiserii și restaurante, o porție de scovergi costă între 15 și 17 lei, în funcție de regiune și modul de preparare – plate sau răsucite.

"Scovergile îmi amintesc foarte mult de copilărie. Sunt o amintire vie, păstrată cu drag de gospodinele din Bucovina. Eu personal le gătesc copiilor", a povestit o femeie pentru observatornews.ro.

Alte preparate incluse în Taste Atlas

Clasamentul Taste Atlas include și alte preparate europene: două tipuri de focaccia – alla genovese ș bairesse – conduc topul, urmate de Mekitsa, varianta bulgărească a scovergilor, servită de obicei la micul dejun.

Pe locul 13 se află langoșii ungurești, sărați și umpluți cu brânză, smântână sau cașcaval.

Taste Atlas a plasat bucătăria românească pe locul 31 în lume în 2025.