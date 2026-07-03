Am descoperit desertul verii! Tiramisu cu afine și portocală, fără ouă și fără coacere

Inspirată din celebrul desert italian, această variantă renunță la ouăle crude și aduce un plus de prospețime datorită iaurtului cu portocală, afinelor și sucului de citrice. Rezultatul este un desert fin, aromat și răcoritor, ideal pentru mesele în familie sau pentru musafirii din timpul verii.

Ingrediente

250 g mascarpone

250 g iaurt cu aromă de portocală

30 ml sirop de arțar sau miere

12 pișcoturi

3 clementine (sau 2 portocale mici)

gem de afine

Mod de preparare

Într-un bol încăpător, amestecă mascarponele cu iaurtul de portocală până obții o cremă fină și omogenă. Adaugă siropul de arțar sau mierea și încorporează bine.

Spală clementinele, rade coaja și stoarce sucul. Dacă dorești, îl poți strecura pentru a îndepărta pulpa.

Așază jumătate dintre pișcoturi într-un vas dreptunghiular și însiropează-le ușor cu sucul de clementine. Pișcoturile trebuie să fie bine hidratate, dar să nu se destrame.

Întinde peste ele jumătate din crema de mascarpone și iaurt, apoi adaugă un strat generos de gem de afine.

Continuă cu al doilea strat de pișcoturi, stropește-le din nou cu suc de citrice și acoperă cu restul cremei.

Nivelează suprafața cu o spatulă și presară deasupra coaja rasă de clementină sau portocală pentru un plus de aromă și prospețime.

Acoperă vasul cu folie alimentară și lasă desertul la frigider cel puțin patru ore, de preferat peste noapte. În acest timp, aromele se vor combina, iar pișcoturile vor deveni moi și cremoase.

Sfaturi pentru un desert și mai gustos

Folosește gem de afine cu un conținut ridicat de fruct , pentru o aromă intensă.

, pentru o aromă intensă. Poți înlocui iaurtul cu portocală cu iaurt grecesc și câteva linguri de suc și coajă rasă de portocală.

Pentru un aspect spectaculos, decorează desertul înainte de servire cu afine proaspete, frunze de mentă și puțină coajă rasă de portocală .

. Dacă preferi un gust mai intens, adaugă câteva picături de extract natural de vanilie în cremă.

Cât se păstrează

Tiramisu cu afine și portocală se păstrează la frigider 2-3 zile, într-un recipient acoperit. De fapt, este chiar mai gustos a doua zi, când aromele au timp să se întrepătrundă.

Ușor de preparat și fără coacere, acest desert este perfect pentru zilele toride de vară și reprezintă o alternativă răcoritoare la rețeta clasică de tiramisu.