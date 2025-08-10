Deserturi de post. Gust autentic și rețete ușor de preparat

Astfel că laptele, ouăle sau untul po fi înlocuite cu produse vedetale care asigură texura și gustul dulciurilor preferate.

Ingrediente pentru rețetele de post

Laptele obișnuit poate fi înlocuit cu laptele de migdale, soia sau ovăz, ușor de folosit în aceleași proporții ca și laptele clasic.

Ouăle pot fi înlocuite cu semințe de in măcinate și amestecate cu apă, piure de banane.

În locul untului, margarina sau uleiurile vegetale (uleiul de cocos) sunt opțiuni ideale, potrivit hellotaste.ro.

Prăjitură de post cu biscuiți, fără coacere

Ingrediente

300 g biscuiți vegani (simpli sau digestivi)

200 ml lapte vegetal (soia, migdale, ovăz)

100 g zahăr sau alt îndulcitor (opțional)

3 linguri cacao

50 g margarină de post

100 g nuci, stafide sau fructe confiate (opțional)

1 linguriță esență de rom.

Mod de preparare

Biscuiții se rup în bucăți. Se încălzește laptele vegetal cu zahărul și pudra de cacao, apoi se adaugă margarina și esența de rom, amestecând până la omogenizare. Se adaugă nucile, stafidele sau fructele confiate. Crema se toarnă peste biscuiți și se amestecă, compoziția fiind pusă într-o tavă acopertăcu folie alimentară. Se lasă la frigider cel puțin 2-3 ore. Se taie și se servește.

Clătite de post

Ingrediente

300 ml apă minerală

200 g făină

1 lingură zahăr

1 lingură ulei

esență de vanilie

1 praf de sare.

Mod de preparare

Se amestecă făina cu zahărul și sarea într-un bol. Se adaugă treptat apa minerală, uleiul și esența de vanilie, amestecând până se obține un aluat omogen. Se toarnă compoziția în tigaia încinsă, unsă cu puțin ulei. Se prăjesc clătitele pe ambele părți. Se servesc cu gem, fructe sau miere.

Negresă de post

Ingrediente

250 g făină

200 g zahăr

50 g cacao

1 linguriță praf de copt

100 ml ulei

300 ml apă minerală

esență de rom.

Mod de preparare

Se amestecă făina, zahărul, pudra de cacao și praful de copt într-un bol. Se adaugă uleiul și apa minerală, amestecând bine până ce se formează un aluat fin. Se toarnă compoziția într-o tavă acoperităcu hârtie de copt și se coace la 180°C, timp de 30-35 de minute.

Biluțe cu biscuiți și cocos

Ingrediente

200 g biscuiți vegani

100 g nucă de cocos

2 linguri cacao

100 ml lapte vegetal

2 linguri zahăr (opțional).

Mod de preparare

Biscuiții se mărunțesc într-un bol și se amestecă cu nuca de cocos și pudra de cacao. Se toarnă treptat laptele vegetal, amestecând până se obține o compoziție care se modelează ușor. Din compoziție se formează biluțe care se tăvălesc prin nucă de cocos, potrivit hellotaste.ro.

Chec cu banane

Ingrediente

2 banane bine coapte

200 g făină

100 g zahăr

50 ml ulei

100 ml apă minerală

1 linguriță praf de copt

esență de vanilie.

Mod de preparare

Bananele se pasează cu o furculiță, apoi se amestecă cu zahărul, uleiul și esența de vanilie. Se adaugă făina cernută și praful de copt, alternând cu apa minerală, până se obține un aluat cremos. Compoziția se toarnă într-o tavă unsă cu ulei și tapetată cu făină. Se coace la 180°C timp de 40 de minute.

Budincă de chia cu fructe

Ingrediente

4 linguri semințe de chia

250 ml lapte vegetal

1 lingură sirop de agave

Fructe proaspete (zmeură, kiwi, banane).

Mod de preparare

Semințele de chia se amestecă cu laptele vegetal și sirop de agave într-un bol. Compoziția se lasă la frigider timp de 3-4 ore, amestecând ocazional pentru a evita formarea cocoloașelor. După ce se obține o consistență gelatinoasă, budinca se servește cu fructe proaspete.