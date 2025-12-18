Deserturi tradiționale de sărbători: Cum să prepari biscuiți șprițați

Aceștia se prepară în untură iar timpul de preparare este redus, fiind astfel ideală pentru cei care nu au timp.

Rețetă de biscuiți șprițați

Ingrediente pentru 50-60 de biscuiți

200 g untură (la temperatura camerei)

230 g zahăr pudră

2 ouă

600 g făină

1 linguriță praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

Un vârf de linguriță sare

Mod de preparare

Amestecă într-un bol untura moale cu ouăle, zahărul pudră, vanilia, făina, praful de copt și sarea până obții un aluat omogen, elastic.

Lasă aluatul să se odihnească 10 minute.

Introdu aluatul în aparatul de șprițat, formează biscuiții pe o tavă tapetată cu hârtie de copt (lăsă 1 cm distanță între ei).

Coace la 180°C în cuptor preîncălzit, timp de 10 minute. Pudrează cu zahăr pudră cât sunt calzi.

Sfaturi pentru biscuiți fragezi

Untura este secretul esențial. Evită untul din comerț pentru margini bine definite. Frământă aluatul minim, doar cât să încorporezi ingredientele, ca să rămână aerat, potrivit spynews.ro.

Pentru variații, înlocuiește zahărul pudră cu miere și nucă mărunțită sau o glazură rapidă de ciocolată topită. Rezultatul? Un desert care umple casa de miros de sărbătoare.