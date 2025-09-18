Dovleacul copt, vedeta iernii: De la alegerea fructului la modul de preparare

Soiuri de dovleci potriviți pentru copt

Dovleacul plăcintar

Cel mai potrivit pentru copt este dovleacul plăcintar, recunoscut pentru pulpa sa densă, dulce și aromată. Acesta are o coajă subțire și o culoare portocalie intensă, iar miezul ferm conferă textura ideală pentru deserturi.

Dovleacul butternut

Un alt soi popular este dovleacul butternut, apreciat pentru textura sa cremoasă și gustul bogat, asemănător cu cel al nucilor. Dovlecii mici și mijlocii sunt mai potriviți pentru copt întrucât au o aromă mai concentrată și un conținut mai redus de apă decât cei mari.

Cum alegi cel mai bun dovleac

Pentru a alege cel mai bun dovleac trebuie să ții cont de câteva aspecte: coaja să fie intactă, fără pete sau zone moi, iar culoarea să fie uniformă, semn că fructul a ajuns la maturitate.

De asemenea, un dovleac bun este greu în raport cu dimensiunea lui, ceea ce indică un conținut ridicat de pulpă.

Mod de preparare

Prepararea dovleacului copt este simplă: se șterge cu un prosop umed, se taie pe jumătate și se curăță de semințe. Feliile se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coc la 180°C timp de 30-40 de minute, până când devin moi și dezvoltă o crustă caramelizată. Opțional, pot fi adăugate scorțișoară, miere sau zahăr pentru un plus de aromă.

Cum se consumă

Dovleacul copt este versatil, putând fi servit ca desert, gustare sau chiar aperitiv, când este combinat cu brânză de capră și rozmarin. De asemenea, poate sta la baza unor preparate, precum piureuri, supe-cremă sau plăcinte.

Beneficii pentru sănătate

Din punct de vedere nutrițional, dovleacul copt are un conținut caloric scăzut, între 20-30 de calorii la 100 de grame, și este bogat în fibre, vitamine (A, C și E) și minerale, făcându-l o opțiune sănătoasă pentru orice moment al zilei. Atenție însă, adăugarea de zahăr sau miere crește considerabil aportul caloric, potrivit hellotaste.ro.