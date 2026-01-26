Empanadas de casă: fragede la exterior, suculente la interior

Empanadas: ce sunt, de unde vin și cum le prepari acasă, pas cu pas

Empanadas sunt unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria latino-americană, apreciate pentru versatilitate, gust bogat și simplitate. Pot fi umplute cu carne, legume, brânzeturi sau variante dulci și se consumă atât ca gustare, cât și ca fel principal.

Ce sunt empanadas?

Empanadas sunt aluaturi umplute, pliate sub formă de semicerc și coapte sau prăjite. Numele vine din spaniolă, de la verbul „empanar”, care înseamnă „a înveli în aluat”.

Exteriorul este fraged sau crocant, iar interiorul suculent și aromat. Fiecare regiune are propria versiune, iar umpluturile diferă în funcție de tradiții și ingrediente locale.

De unde provin empanadas?

Originea empanadaslor se află în Spania, unde erau inițial preparate ca plăcinte mari, tăiate în porții. Odată cu colonizarea Americii Latine, rețeta a fost adaptată și reinterpretată în țări precum:

Argentina

Chile

Mexic

Columbia

Venezuela

Astăzi, empanadas sunt un simbol al bucătăriei sud-americane, fiecare țară având rețeta sa „oficială”.

Rețetă clasică de empanadas cu carne (coapte)

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină

120 g unt rece, tăiat cuburi

1 ou

120 ml apă rece

1 linguriță sare

Ingrediente pentru umplutură:

400 g carne tocată (vită sau amestec vită-porc)

1 ceapă mare, tocată fin

2 căței de usturoi

1 linguriță boia dulce

½ linguriță chimion

sare și piper, după gust

2 linguri ulei

opțional: măsline tocate, ou fiert, ardei gras

Cum se prepară empanadas

Aluatul

Amestecă făina cu sarea, adaugă untul și frământă până obții o textură nisipoasă. Încorporează oul și apa rece, frământă rapid până obții un aluat omogen. Înfășoară-l în folie și lasă-l la frigider 30 de minute.

Umplutura

Călește ceapa în ulei până devine translucidă. Adaugă usturoiul, carnea, condimentele și gătește până când carnea este bine făcută. Lasă compoziția să se răcească complet.

Formarea empanadas

Întinde aluatul subțire și decupează cercuri (10–12 cm). Pune o lingură de umplutură în centru, pliază în semicerc și sigilează marginile cu furculița.

Coacerea

Așază empanadas pe tavă, unge-le cu ou bătut și coace-le la 180°C timp de 20–25 de minute, până devin aurii.

Sfaturi utile

Umplutura trebuie să fie rece, altfel aluatul se va rupe

Se pot congela înainte de coacere

Sunt delicioase servite cu sos de iaurt, salsa sau guacamole

De ce sunt empanadas atât de populare?

Pentru că sunt:

✔ ușor de adaptat

✔ perfecte pentru masă sau pachet

✔ gustoase atât calde, cât și reci

✔ ideale pentru petreceri sau mese rapide

Empanadas spun o poveste despre tradiție, migrație și creativitate culinară — un preparat simplu, dar cu suflet.