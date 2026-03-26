Falafel la cuptor, rețeta simplă cu năut și verdețuri

Se prepară din năut, verdețuri și condimente aromate, fără prăjire în ulei, dar rămâne la fel de gustos, crocant la exterior și fraged la interior. Este perfect pentru o masă de post, vegetariană sau pentru o cină ușoară.

Ingrediente falafel la cuptor

250 g năut uscat (nu din conservă)

1 ceapă mică

3 căței de usturoi

1 legătură pătrunjel

1 legătură coriandru (sau pătrunjel dacă nu aveți coriandru)

1 linguriță chimen

1 linguriță coriandru măcinat

1 linguriță boia dulce

½ linguriță turmeric

1 linguriță sare

½ linguriță piper

1 lingură suc de lămâie

1 lingură ulei de măsline

1 lingură făină sau pesmet

½ linguriță bicarbonat de sodiu

Mod de preparare falafel la cuptor

Hidratarea năutului

Năutul se lasă la înmuiat în apă rece timp de 12–24 ore. Apoi se scurge foarte bine. Nu se fierbe.

Prepararea compoziției

Într-un robot de bucătărie se pun năutul, ceapa, usturoiul, pătrunjelul și coriandrul. Se mixează până obțineți o compoziție granulată, nu pastă.

Condimentarea

Se adaugă chimenul, coriandrul măcinat, boiaua, turmericul, sarea, piperul, sucul de lămâie, uleiul de măsline, făina și bicarbonatul. Se amestecă bine.

Formarea chifteluțelor

Se formează bile sau chifteluțe plate, cu mâna ușor umezită.

Coacerea

Se așază pe o tavă cu hârtie de copt, se stropesc cu puțin ulei și se coc la 200°C timp de 20–25 minute, întorcându-le la jumătatea timpului.

Cum se servesc falafel la cuptor

Falafelul la cuptor se servește cu:

lipie

salată de roșii și castraveți

sos de iaurt cu usturoi

sos tahini

hummus

murături

Este o rețetă sănătoasă, sățioasă și foarte aromată, perfectă pentru prânz sau cină.

Sfat pentru falafel perfect