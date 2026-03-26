Falafel la cuptor, rețeta simplă cu năut și verdețuri

Se prepară din năut, verdețuri și condimente aromate, fără prăjire în ulei, dar rămâne la fel de gustos, crocant la exterior și fraged la interior. Este perfect pentru o masă de post, vegetariană sau pentru o cină ușoară.
Ingrediente falafel la cuptor
- 250 g năut uscat (nu din conservă)
- 1 ceapă mică
- 3 căței de usturoi
- 1 legătură pătrunjel
- 1 legătură coriandru (sau pătrunjel dacă nu aveți coriandru)
- 1 linguriță chimen
- 1 linguriță coriandru măcinat
- 1 linguriță boia dulce
- ½ linguriță turmeric
- 1 linguriță sare
- ½ linguriță piper
- 1 lingură suc de lămâie
- 1 lingură ulei de măsline
- 1 lingură făină sau pesmet
- ½ linguriță bicarbonat de sodiu
Mod de preparare falafel la cuptor
Hidratarea năutului
Năutul se lasă la înmuiat în apă rece timp de 12–24 ore. Apoi se scurge foarte bine. Nu se fierbe.
Prepararea compoziției
Într-un robot de bucătărie se pun năutul, ceapa, usturoiul, pătrunjelul și coriandrul. Se mixează până obțineți o compoziție granulată, nu pastă.
Condimentarea
Se adaugă chimenul, coriandrul măcinat, boiaua, turmericul, sarea, piperul, sucul de lămâie, uleiul de măsline, făina și bicarbonatul. Se amestecă bine.
Formarea chifteluțelor
Se formează bile sau chifteluțe plate, cu mâna ușor umezită.
Coacerea
Se așază pe o tavă cu hârtie de copt, se stropesc cu puțin ulei și se coc la 200°C timp de 20–25 minute, întorcându-le la jumătatea timpului.
Cum se servesc falafel la cuptor
Falafelul la cuptor se servește cu:
- lipie
- salată de roșii și castraveți
- sos de iaurt cu usturoi
- sos tahini
- hummus
- murături
Este o rețetă sănătoasă, sățioasă și foarte aromată, perfectă pentru prânz sau cină.
Sfat pentru falafel perfect
- Nu folosi năut fiert – falafelul se va sfărâma.
- Compoziția trebuie să fie granulată, nu pastă.
- Dacă este prea moale, mai adaugă pesmet.
- Dacă este prea uscată, adaugă 1–2 linguri de apă.