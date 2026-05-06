Fiica lui Michael Jackson critică filmul despre tatăl său: „O lume a fanteziei”

Declarațiile sale vin pe fondul intenselor dezbateri din mediul online privind pelicula, regizată de Antoine Fuqua, în care rolul principal este interpretat de Jaafar Jackson, nepotul artistului.

Filmul este o incursiune în viața și cariera uneia dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii, Michael Jackson, însă reacțiile din familia artistului pun sub semnul întrebării fidelitatea poveștii.

Paris Jackson nu s-a implicat în realizarea filmului

În mesaje publicate pe rețelele sociale, Paris Jackson a respins ideea că ar fi susținut proiectul sau că ar fi avut o implicare reală în realizarea acestuia.

Ea a contrazis, de asemenea, afirmațiile actorului Colman Domingo, care interpretează un personaj din film, și a sugerat că artista ar fi oferit sprijin echipei de producție.

„Nu am avut nicio implicare”, a spus Paris Jackson, precizând că asocierea numelui său cu proiectul este „ciudată”. Aceasta a explicat că a existat un singur contact cu echipa de producție, atunci când a citit o versiune timpurie a scenariului, oferind ulterior observații, considerate relevante, notează catine.ro.

Potrivit acesteia, comentariile sale nu au fost luate în considerare, motiv pentru care s-a distanțat complet de proiect. „Am vorbit, dar nu am fost ascultată”, a afirmat ea.

Paris Jackson a descris filmul ca fiind „o lume a fanteziei”, susținând că producția prezintă o versiune cosmetizată a vieții lui Michael Jackson, departe de realitatea evenimentelor.

Criticile sale au readus în discuție modul în care sunt realizate filmele biografice și gradul de fidelitate față de viața persoanelor reprezentate, mai ales în cazul unor figuri controversate.

În timp ce o parte a publicului așteaptă lansarea filmului ca pe un omagiu adus artistului, reacțiile familiei și ale fanilor sceptici alimentează controversele din jurul producției. Rămâne de văzut dacă echipa filmului va răspunde acestor acuzații sau dacă pelicula va reuși să se impună, în pofida criticilor.