Gătește sănătos: Cum prepari vegeta de casă din ingrediente naturale

Vegeta de casă, fără aditivi sau potențiatori artificiali de aromă, este ideală pentru supe, ciorbe, tocănițe și sosuri.

Mod de preparare

Această rețetă tradițională include morcovi, pătrunjel, țelină, păstârnac, ardei kapia și verdețuri aromatice precum mărar și leuștean. Opțional se poate adăuga ceapă, usturoi, praz sau dovlecel, în cantități mici. Legumele se usucă natural în aer sau la cuptor, apoi se se aie mărunt și se amestecă, cu sare după gust.

Rezultatul este un condiment granulat, cu o dulceață ușoară, oferită de morcovi și ardei, cu parfum proaspăt conferit de țelină și pătrunjel, completat de aromele verzi. Vegeta de casă se păstrează luni în borcane ermetice fără să-și piardă aroma.

Cum se folosește

Utilizarea este simplă: o linguriță de vegeta la un litru de supă sau ciorbă este suficientă pentru a intensifica gustul. Poate fi folosită și pentru orez, tocănițe, marinade sau legume la cuptor. Pentru un început reușit, se recomandă testarea acestei vegete în zacusca tradițională.

Astfel, preparatele capătă o savoare naturală, autentică, fără chimicale ș exces de sare, oferind o alternativă sănătoasă și gustoasă pentru mesele zilnice, potrivit helltaste.ro.