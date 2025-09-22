Ghid practic pentru dezosarea puiului: Sfaturi de la bucătari profesioniști

Pași de urmat pentru dezosarea puiului

La început este recomandat să foloseșticu un cuțit bine ascuțit și o suprafață stabilă și curată. Ideal este să dezosezi un pui gătit sau fiert pentru a evita riscul contaminării cu bacterii a cărnii crude. Primul pas constă în îndepărtarea pielii cu ajutorul cuțitului. Ai grijă să nu se rupă deoarece va fi folosită pentru a păstra suculența preparatului, potrivit hellotaste.ro.

Dezosarea începe cu separarea membrelor — picioarele și aripile — prin tăierea articulațiilor, folosind mișcări delicate pentru a nu deteriora oasele. Urmează pieptul, unde se fac incizii pe ambele părți ale sternului, urmând linia naturală pentru a separa carnea de oase cu ajutorul cuțitului.

Odată separată carnea, aceasta poate fi porționată după preferințe, iar oasele rămase pot fi valorificate în prepararea supelor.

Dezosarea permite nu doar o mai bună gestionare a cărnii, ci și pregătirea unor mâncăruri fine, de la rulade la tocănițe și supe clare.

Cum prepari carnea de pui

Pulpele de pui dezosate pot fi preparate la grătar, cuptor, tigaie sau gătite lent în sosuri, iar condimentele potrivite le transformă în adevărate delicii culinare. Marinarea în iaurt și ierbur, sau folosirea condimente exotice, precum curry sau garam masala, oferă varietate și savoare preparatelor.

Pentru opțiuni mai ușoare, pulpele pot fi gătite la abur sau în air fryer, păstrându-și suculența fără adaos de grăsimi.