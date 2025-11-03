Gulaș în cuib de pâine – rețeta care aduce gustul ardelenesc direct pe masă

Bogat, aromat, cu carne fragedă, legume dulci și mirodenii care spun povești vechi de generații. Dar atunci când îl servești într-un cuib de pâine caldă, cu coajă crocantă, el devine mai mult decât o rețetă: devine o experiență.
Aceasta este combinația perfectă între două simboluri ale bucătăriei tradiționale – tocană ungurească și pâine de casă – unite într-o prezentare spectaculoasă, ideală pentru o masă de familie, o cină rustică sau chiar pentru o surpriză la un brunch de weekend.
Gulașul (gulyás) este o rețetă originară din Ungaria, preluată și adaptată în Ardeal și Banat. Este un fel de tocană cu carne de vită (sau porc), ceapă, ardei, cartofi și, obligatoriu, boia dulce și afumată, care îi dă nu doar culoarea, ci și aroma specifică.
- Pâinea devine „farfurie” comestibilă
- Ține gulașul fierbinte mai mult timp
- Arată spectaculos la servire
- Nimic nu se aruncă – se rupe, se rupe, se înmoaie și se mănâncă
Ingrediente (4 porții)
- 700 g carne de vită (spată sau pulpă)
- 3 cepe mari
- 2 morcovi
- 2 ardei kapia
- 2 cartofi mari
- 3-4 căței de usturoi
- 2 lingurițe boia dulce + 1 linguriță boia afumată
- 1 linguriță chimen
- 1 frunză de dafin
- 1 lingură pastă de roșii
- 1 litru supă de vită sau apă
- Sare, piper, ulei
Pentru servire:
- 4 chifle mari rotunde sau pâini micuțe tip brută de casă
- Pătrunjel verde
- Călește ceapa în ulei până devine aurie.
- Adaugă carnea tăiată cuburi și rumenește-o ușor.
- Pune boiaua (rapid, fără să o arzi), chimenul, usturoiul și pasta de roșii.
- Adaugă supa, dafinul și fierbe la foc mic 60-90 min, până carnea devine fragedă.
- Adaugă morcovii, ardeii și cartofii tăiați în cuburi. Mai fierbe 25 min.
- Potrivește gustul cu sare și piper.
- Pregătește pâinea: taie un capac și scobește interiorul. Pune-o 10 minute în cuptor (150°C) – devine crocantă și nu se înmoaie prea repede.
- Toarnă gulașul în cuibul de pâine, presară pătrunjel și servește imediat.
Dacă vrei un gust autentic, folosește boia ungurească din comerțurile specializate.
Carnea de vită iese cea mai bună, dar poți face și cu porc sau mix.
Pâinea ideală: rotundă, densă, coajă groasă (de brutărie sau făcută în casă).
- Transformi un fel simplu într-un preparat memorabil
- Este perfect pentru mese în aer liber, iarna sau toamna
- Arată „instagramabil”, dar rămâne 100% rustic
- E mâncare de suflet, cu povești în fiecare lingură