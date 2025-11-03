Gulaș în cuib de pâine – rețeta care aduce gustul ardelenesc direct pe masă

Bogat, aromat, cu carne fragedă, legume dulci și mirodenii care spun povești vechi de generații. Dar atunci când îl servești într-un cuib de pâine caldă, cu coajă crocantă, el devine mai mult decât o rețetă: devine o experiență.

Aceasta este combinația perfectă între două simboluri ale bucătăriei tradiționale – tocană ungurească și pâine de casă – unite într-o prezentare spectaculoasă, ideală pentru o masă de familie, o cină rustică sau chiar pentru o surpriză la un brunch de weekend.

Ce este gulașul?

Gulașul (gulyás) este o rețetă originară din Ungaria, preluată și adaptată în Ardeal și Banat. Este un fel de tocană cu carne de vită (sau porc), ceapă, ardei, cartofi și, obligatoriu, boia dulce și afumată, care îi dă nu doar culoarea, ci și aroma specifică.

De ce în pâine?

Pâinea devine „farfurie” comestibilă

Ține gulașul fierbinte mai mult timp

Arată spectaculos la servire

Nimic nu se aruncă – se rupe, se rupe, se înmoaie și se mănâncă

Cum pregătești gulașul

Ingrediente (4 porții)

700 g carne de vită (spată sau pulpă)

3 cepe mari

2 morcovi

2 ardei kapia

2 cartofi mari

3-4 căței de usturoi

2 lingurițe boia dulce + 1 linguriță boia afumată

1 linguriță chimen

1 frunză de dafin

1 lingură pastă de roșii

1 litru supă de vită sau apă

Sare, piper, ulei

Pentru servire:

4 chifle mari rotunde sau pâini micuțe tip brută de casă

Pătrunjel verde

Pașii de preparare

Călește ceapa în ulei până devine aurie. Adaugă carnea tăiată cuburi și rumenește-o ușor. Pune boiaua (rapid, fără să o arzi), chimenul, usturoiul și pasta de roșii. Adaugă supa, dafinul și fierbe la foc mic 60-90 min, până carnea devine fragedă. Adaugă morcovii, ardeii și cartofii tăiați în cuburi. Mai fierbe 25 min. Potrivește gustul cu sare și piper. Pregătește pâinea: taie un capac și scobește interiorul. Pune-o 10 minute în cuptor (150°C) – devine crocantă și nu se înmoaie prea repede. Toarnă gulașul în cuibul de pâine, presară pătrunjel și servește imediat.

Secret de bucătar:

Dacă vrei un gust autentic, folosește boia ungurească din comerțurile specializate.

Carnea de vită iese cea mai bună, dar poți face și cu porc sau mix.

Pâinea ideală: rotundă, densă, coajă groasă (de brutărie sau făcută în casă).

De ce merită să gătești astfel?

Transformi un fel simplu într-un preparat memorabil

Este perfect pentru mese în aer liber, iarna sau toamna

Arată „instagramabil”, dar rămâne 100% rustic

E mâncare de suflet, cu povești în fiecare lingură

Dacă vrei o cină care să „întoarcă priviri” și să lase casa plină de miros de paprica și pâine caldă, gulașul în cuib de pâine e răspunsul.