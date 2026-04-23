Gust intens și textură catifelată: Rețetă de ciuperci în sos de unt

Cu un timp de gătire de aproximativ 30 de minute, rețeta de ciuperci în sos de unt cu pătrunjel se încadrează în categoria preparatelor rapide, potrivite atât pentru prânz, cât și pentru o masă mai elaborată.

Rețetă de ciuperci în sos de unt cu pătrunjel

Ingrediente

500 g ciuperci champignon

50 g unt

3 căței de usturoi

1 legătură pătrunjel proaspăt

100 ml smântână pentru gătit

50 ml apă sau supă de legume

1 lingură ulei

sare și piper

Mod de preparare

Prepararea începe cu curățarea și felierea ciupercilor, urmată de rumenirea lor într-o tigaie încinsă. Acest pas este important pentru a evita fierberea excesivă și a le păstra consistența fermă.

Usturoiul este adăugat ulterior, pentru scurt timp, suficient cât să își elibereze aroma fără a deveni amar. Untul completează baza sosului, iar smântâna adaugă consistență și finețe.

La final, pătrunjelul proaspăt este încorporat pentru a oferi prospețime și contrast vizual.

Rezultatul este un preparat cremos, cu textură echilibrată și aromă caldă.

Un preparat versatil

Ciupercile în sos de unt cu pătrunjel pot fi servite ca fel principal ușor, alături de pâine proaspătă, sau ca garnitură pentru preparate din carne. Textura finală trebuie să fie cremoasă, dar nu lichidă, iar ciupercile fragede, bine definite.

Preparatul se remarcă printr-un echilibru între dulceața untului, intensitatea usturoiului și notele verzi, proaspete ale pătrunjelului. Deși ușor de realizat, rețeta mizează pe atenția la detalii, în special în ceea ce privește timpul de gătire, potrivit hellotaste.ro.