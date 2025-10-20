Gustul Japoniei în bucătăria ta: Cum să faci sushi acasă

Deși pare o artă rezervată bucătarilor profesioniști, adevărul este că poți prepara sushi acasă, cu ingrediente simple și puțină răbdare.

1. Ingredientele de bază

Pentru a face sushi acasă, ai nevoie de câteva ingrediente esențiale, ușor de găsit în supermarketuri sau magazine asiatice:

Orez pentru sushi (japonica) – bob rotund, lipicios, care devine baza rulourilor;

Oțet de orez – pentru a da orezului gustul specific ușor dulce-acrișor;

Nori – foi de alge marine uscate, folosite la învelirea rulourilor;

Pește crud (somon, ton, creveți, crab, etc.) sau variante vegetale (avocado, castravete, morcov);

Sos de soia, ghimbir murat și wasabi – pentru servire.

Pont: Dacă nu vrei să folosești pește crud, poți prepara sushi vegetarian sau cu somon afumat și legume.

2. Pregătirea orezului pentru sushi

Succesul sushi-ului stă în orez. Urmează acești pași simpli:

Spală orezul în mai multe ape, până când lichidul devine limpede. Fierbe-l conform instrucțiunilor de pe ambalaj (de obicei, 1 cană de orez la 1,2 căni de apă). După fierbere, transferă orezul într-un bol mare și lasă-l să se răcească ușor. Amestecă-l cu un dressing format din 3 linguri oțet de orez + 1 lingură zahăr + 1 linguriță sare, încălzit puțin înainte. Lasă-l să se răcească complet înainte de a-l folosi.

Truc japonez: Amestecă orezul cu o paletă din lemn, prin mișcări ușoare, ca să nu-l strivești.

3. Cum se rulează sushi-ul (makizushi)

Ai nevoie de o saltea de bambus (makisu), pe care o poți acoperi cu folie alimentară pentru curățare ușoară.

Așază o foaie de nori pe saltea, cu partea lucioasă în jos. Întinde uniform un strat subțire de orez, lăsând o margine liberă de 2 cm în partea de sus. Pune ingredientele (pește, avocado, castravete, brânză cremă etc.) într-o linie orizontală, la 2 cm de marginea inferioară. Rulează strâns, folosind salteaua pentru a menține forma compactă. Umezește ușor marginea superioară a foii de nori pentru a o lipi. Taie ruloul în 6-8 bucăți cu un cuțit foarte ascuțit, umezit în apă rece.

4. Alte variante populare de sushi

Uramaki (California roll): orezul la exterior, nori și umplutura la interior.

Nigiri: bile ovale de orez cu o felie de pește crud deasupra.

Temaki: conuri de nori umplute cu orez și pește sau legume.

5. Cum se servește sushi-ul

Sushi-ul se servește întotdeauna proaspăt, alături de:

Sos de soia – pentru înmuiere;

Wasabi – pentru o notă iute, tradițională;

Ghimbir murat (gari) – pentru curățarea papilelor gustative între tipurile de sushi.

Sfaturi utile pentru începători

Folosește pește foarte proaspăt , preferabil de calitate „sashimi grade”;

Dacă nu ești sigur de prospețime, alege variante gătite (creveți fierți, somon afumat, crab);

Experimentează cu legume: avocado, morcov, castravete, ardei roșu;

Ține un bol cu apă rece lângă tine – orezul e lipicios și se lucrează mai ușor cu degetele umede.

Prepararea sushi-ului acasă este mai simplă decât pare — e nevoie doar de puțină practică și ingrediente de calitate. În scurt timp, vei putea crea rulouri delicioase și spectaculoase, perfecte pentru o cină relaxată sau pentru a-ți impresiona prietenii.

Așa că pune-ți șorțul, pregătește orezul și lasă-ți creativitatea să se desfășoare — „Itadakimasu!” (poftă bună, în japoneză).