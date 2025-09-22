Gusturi ardelenești: Cum prepari supă de cartofi cu tarhon

Cartofii sunt fierți până când devin moi, oferind consistență supei și o savoare dulce naturală. Legumele rădăcinoase – morcov, păstârnac și ceapă – adaugă o dulceață subtilă, în timp ce tarhonul intensifică și rafinează aromele, transformând preparatul într-o experință culinară aparte. Oțetul de vin alb completează gustul supărând echilibrul printr-o notă ușor acidulată, evitând astfel senzația de greutate.
Rezultatul este o supă limpede, cu un gust rustic și curat, care încălzește și oferă energie, ideală pentru zilele răcoroase. Servită cu o lingură de smântână, capătă o textură cremoasă, fără a pierde prospețimea ierburilor aromatice. Se recomandă însoțirea cu pâine de casă sau crutoane crocante.
Rețetă de supă de carofi cu tarhon
Ingrediente pentru 4-6 porții:
800 g cartofi albi
1 ceapă mare
1 morcov
1 păstârnac sau o bucată de rădăcină de pătrunjel
1 ardei gras
2 linguri ulei
1 lingură unt (opțional)
2 litri supă de legume sau apă
2 frunze de dafin
2 linguri oțet de vin alb
2 linguri tarhon proaspăt tocat (sau 1 lingură tarhon în oțet)
sare și piper după gust
smântână pentru servire (opțional)
Mod de preparare:
Pregătirea începe prin curățarea și tăierea legumelor. Cartofii se spală și se taie cuburi, iar ceapa, morcovul, păstârnacul și ardeiul se toacă mărunt.
Într-o oală încălzită la foc mediu, se încing uleiul și untul, apoi se călește ceapa până devine translucidă. Se adaugă morcovul și păstârnacul, amestecând pentru o pătrundere uniformă. Urmează cartofii, frunzele de dafin și supa de legume sau apa. Supa fierbe 25-30 de minute, până când cartofii sunt fragezi, potrivit catine.ro.