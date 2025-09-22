Gusturi ardelenești: Cum prepari supă de cartofi cu tarhon

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   14:00
Sursa foto: Hepta

Supa de cartofi cu tarhon îmbină gustul dulceag al cartofilor cu nota caracteristică și revigorantă a tarhonului.

Cartofii sunt fierți până când devin moi, oferind consistență supei și o savoare dulce naturală. Legumele rădăcinoase – morcov, păstârnac și ceapă – adaugă o dulceață subtilă, în timp ce tarhonul intensifică și rafinează aromele, transformând preparatul într-o experință culinară aparte. Oțetul de vin alb completează gustul supărând echilibrul printr-o notă ușor acidulată, evitând astfel senzația de greutate.

Rezultatul este o supă limpede, cu un gust rustic și curat, care încălzește și oferă energie, ideală pentru zilele răcoroase. Servită cu o lingură de smântână, capătă o textură cremoasă, fără a pierde prospețimea ierburilor aromatice. Se recomandă însoțirea cu pâine de casă sau crutoane crocante.

Rețetă de supă de carofi cu tarhon

Ingrediente pentru 4-6 porții:

  • 800 g cartofi albi

  • 1 ceapă mare

  • 1 morcov

  • 1 păstârnac sau o bucată de rădăcină de pătrunjel

  • 1 ardei gras

  • 2 linguri ulei

  • 1 lingură unt (opțional)

  • 2 litri supă de legume sau apă

  • 2 frunze de dafin

  • 2 linguri oțet de vin alb

  • 2 linguri tarhon proaspăt tocat (sau 1 lingură tarhon în oțet)

  • sare și piper după gust

  • smântână pentru servire (opțional)

Mod de preparare:

Pregătirea începe prin curățarea și tăierea legumelor. Cartofii se spală și se taie cuburi, iar ceapa, morcovul, păstârnacul și ardeiul se toacă mărunt.

Într-o oală încălzită la foc mediu, se încing uleiul și untul, apoi se călește ceapa până devine translucidă. Se adaugă morcovul și păstârnacul, amestecând pentru o pătrundere uniformă. Urmează cartofii, frunzele de dafin și supa de legume sau apa. Supa fierbe 25-30 de minute, până când cartofii sunt fragezi, potrivit catine.ro.

