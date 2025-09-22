Gusturi ardelenești: Cum prepari supă de cartofi cu tarhon

Cartofii sunt fierți până când devin moi, oferind consistență supei și o savoare dulce naturală. Legumele rădăcinoase – morcov, păstârnac și ceapă – adaugă o dulceață subtilă, în timp ce tarhonul intensifică și rafinează aromele, transformând preparatul într-o experință culinară aparte. Oțetul de vin alb completează gustul supărând echilibrul printr-o notă ușor acidulată, evitând astfel senzația de greutate.

Rezultatul este o supă limpede, cu un gust rustic și curat, care încălzește și oferă energie, ideală pentru zilele răcoroase. Servită cu o lingură de smântână, capătă o textură cremoasă, fără a pierde prospețimea ierburilor aromatice. Se recomandă însoțirea cu pâine de casă sau crutoane crocante.

Rețetă de supă de carofi cu tarhon

Ingrediente pentru 4-6 porții:

800 g cartofi albi

1 ceapă mare

1 morcov

1 păstârnac sau o bucată de rădăcină de pătrunjel

2 linguri ulei

1 lingură unt (opțional)

2 litri supă de legume sau apă

2 frunze de dafin

2 linguri oțet de vin alb

2 linguri tarhon proaspăt tocat (sau 1 lingură tarhon în oțet)

sare și piper după gust

smântână pentru servire (opțional)

Mod de preparare:

Pregătirea începe prin curățarea și tăierea legumelor. Cartofii se spală și se taie cuburi, iar ceapa, morcovul, păstârnacul și ardeiul se toacă mărunt.

Într-o oală încălzită la foc mediu, se încing uleiul și untul, apoi se călește ceapa până devine translucidă. Se adaugă morcovul și păstârnacul, amestecând pentru o pătrundere uniformă. Urmează cartofii, frunzele de dafin și supa de legume sau apa. Supa fierbe 25-30 de minute, până când cartofii sunt fragezi, potrivit catine.ro.