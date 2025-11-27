Gusturile copilăriei în Postul Crăciunului: Cum să prepari mere umplute cu nucă

Merele umplute cu nucă se prepară rapid și este o alegere sănătoasă și gustoasă.

Reteță de mere umplute cu nucă

Ingrediente

- 4 mere, 4 lingurițe de zahăr, 4 nuci, scorțișoară, 4 linguri de miere, stafide sau merișoare și, opțional, cuișoare pentru aromă.

Mod de preparare

Merele se spală bine, li se taie capacele și se scobesc puțin în interior, fără a subția prea mult pereții. Apoi se umplu cu miez de nucă și stafide, peste care se adaugă o linguriță de zahăr amestecat cu scorțișoară.​

Merele umplute se așază într-o tavă, se acoperă cu capacele tăiate anterior și se introduc la cuptor, preîncălzit la 160 de grade Celsius, pentru aproximativ 40 de minute.

După ce sunt scoase din cuptor, se toarnă puțină miere peste ele și sunt gata de servit.

Aroma plăcută care se răspândește în casă va trezi nostalgia pentru gusturile copilăriei.​ Această rețetă rapidă este ideală pentru perioada postului Crăciunului și poate fi savurată în orice moment al anului, când ai nevoie de un desert simplu, dar plin de amintiri, potrivit a1.ro.