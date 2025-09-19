Gutuile, vedetele toamnei: De la salate fresh la tocănițe aromate

Gutuile sunt pline de fibre, vitamina C și antioxidanți, fiind perfecte pentru a-ți întări imunitatea în sezonul rece. Și nu trebuie să le folosim doar în dulcețuri sau compot! Iată 7 idei delicioase prin care poți consuma gutuile:

1. Compot de gutuie

Un clasic al toamnei, perfect pentru a fi păstrat și savurat toată iarna.

Ingrediente: gutui, zahăr, apă, scorțișoară.

Preparare: taie gutuile în cubulețe, fierbe-le în sirop de zahăr și adaugă scorțișoară pentru aromă.

2. Salată de gutuie crudă

Gutuile pot fi consumate și crude, feliate foarte subțire.

Sugestie: combină feliile de gutuie cu brânză feta, nuci și frunze de rucola, stropește cu miere și ulei de măsline. Rezultatul: o salată fresh, dulce-acrișoară, plină de vitamine.

3. Gutuie coaptă cu scorțișoară și miere

Un desert sănătos și rapid.

Preparare: taie gutuile în jumătăți, scoate sâmburii, umple cu nucă mărunțită și miere, presară scorțișoară și coace până devin moi și caramelizate.

4. Piure de gutuie ca garnitură

Un preparat elegant, care merge perfect lângă carne de porc, rață sau pui.

Preparare: fierbe gutuile în apă cu puțin zahăr și suc de lămâie, apoi pasează-le. Poți adăuga un strop de unt și piper pentru un gust sofisticat.

5. Tocană de carne cu gutuie

O rețetă de inspirație orientală.

Ingrediente: carne de vită/oaie, gutui, ceapă, usturoi, condimente.

Preparare: călește ceapa și carnea, adaugă gutuile tăiate felii și lasă la fiert până se îmbină aromele. Gustul dulce-acrișor dă o savoare unică.

6. Dulceață de gutuie

Unul dintre cele mai îndrăgite preparate de toamnă.

Preparare: taie gutuile cubulețe, fierbe-le în sirop de zahăr cu vanilie și lămâie. Dulceața capătă o culoare roșiatică superbă și o aromă intensă.

7. Ceai aromat de gutuie

Poți folosi coaja și sâmburii gutuilor pentru un ceai parfumat și benefic pentru gât.

Preparare: fierbe cojile și sâmburii în apă, strecoară și servește cu miere.

Sfaturi Utile

Alege gutui ferme, cu coaja galbenă și miros intens.

Pentru a preveni oxidarea, stropește-le cu suc de lămâie după ce le-ai tăiat.

Gutuile se potrivesc foarte bine cu scorțișoara, vanilia, ghimbirul și nucile.

Prin aceste rețete, gutuile devin mult mai versatile – de la salate fresh până la tocănițe aromate sau deserturi parfumate.