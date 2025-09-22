Jeleu de must cu nuci: Un desert special cu gustul copilăriei

Este dulce, ușor acrișor și are o textură catifelată, perfectă pentru a fi savurată ca atare sau alături de prăjituri.

Ingrediente pentru jeleu de must

2 litri de must proaspăt (din struguri dulci, de preferat negri)

200 g zahăr (ajustează în funcție de cât de dulce este mustul)

150 g făină sau amidon de porumb (pentru a-l îngroșa)

1 plic zahăr vanilat

Scorțișoară (opțional, pentru aromă)

Mod de preparare

1. Filtrarea mustului

Strecoară mustul printr-un tifon sau o sită fină pentru a elimina semințele și impuritățile.

2. Fierberea

Pune mustul într-o cratiță emailată și fierbe-l la foc mic, amestecând din când în când.

3. Îngroșarea

Separat, dizolvă făina sau amidonul în puțin must rece, apoi adaugă amestecul în cratița cu must fierbinte. Amestecă continuu ca să nu se formeze cocoloașe.

4. Îndulcirea și aromarea

Adaugă zahărul și zahărul vanilat. Continuă să fierbi până ce jeleul se îngroașă și capătă o textură lucioasă.

5. Turnarea în forme

Toarnă jeleul în boluri sau forme individuale. Lasă-l să se răcească la temperatura camerei, apoi dă-l la frigider pentru câteva ore.

Cum se servește jeleul de must

Ca desert simplu: cu nuci prăjite deasupra.

Ca topping: pentru clătite, gogoși sau prăjituri.

Alături de brânzeturi: pentru un contrast dulce-sărat.

Sfaturi utile

Alege must din struguri dulci și bine copți – acesta va da culoarea și aroma cea mai plăcută.

Dacă vrei o variantă mai dietetică, poți reduce zahărul.

Jeleul se păstrează 3-4 zile la frigider, acoperit.

Jeleul de must este o rețetă simplă, dar spectaculoasă prin gustul intens de struguri. Este desertul perfect de toamnă pentru întreaga familie!