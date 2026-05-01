Kebabul de casă face senzație pe TikTok: Rețeta simplă care cucerește internetul

de Anastasia Paul    |    01 Mai 2026   •   14:00
Un nou trend culinar face furori pe TikTok, unde utilizatorii descoperă o alternativă rapidă și accesibilă la kebabul clasic: varianta preparată acasă.

Rețeta, devenită virală în ultimele săptămâni, promite același gust suculent, dar fără cozi, livrări sau ingrediente necunoscute.

Rețeta care schimbă regulile „fast-food-ului”

Clipurile distribuite pe platformă arată că prepararea kebabului nu mai este rezervată exclusiv restaurantelor de tip street food. Cu ingrediente simple și o tehnică ingenioasă, preparatul poate fi realizat în orice bucătărie.

Una dintre cele mai populare variante a fost promovată de Maja Jalšovec, care a demonstrat că secretul nu stă în echipamente sofisticate, ci în modul de pregătire a cărnii.

Tehnica devenită virală

Elementul-cheie al rețetei este metoda de întindere a cărnii. Amestecul de carne tocată, ceapă și condimente este întins subțire între foi de hârtie de copt, apoi rulat și copt la temperatură ridicată.

Rezultatul este o textură similară kebabului clasic: carne fragedă la interior și ușor crocantă la exterior, ușor de tăiat în fâșii.

Ingrediente simple

Rețeta presupune ingrediente de bază: carne de vită tocată, ceapă și condimente precum usturoi, boia, piper sau cimbru. Prepararea nu necesită tehnici complicate, ceea ce o face accesibilă inclusiv pentru începători.

De ce a devenit atât de populară

Succesul rețetei este explicat prin simplitate și rapiditate. Utilizatorii apreciază faptul că pot controla ingredientele și pot adapta gustul în funcție de preferințe.

În plus, preparatul poate fi servit în lipii sau tortilla, alături de legume proaspete și sosuri, replicând experiența unui kebab clasic.

Un trend care reflectă schimbarea obiceiurilor

Popularitatea acestui tip de rețete indică o tendință tot mai vizibilă: mutarea preparatelor de tip fast-food în bucătăria de acasă. Motivele țin atât de costuri, cât și de dorința de a consuma alimente mai controlate din punct de vedere al ingredientelor.

Astfel, kebabul de casă devine nu doar o alternativă practică, ci și un exemplu al modului în care rețelele sociale influențează obiceiurile culinare, potrivit citymagazine.si.

