Kimchi: alimentul fermentat cu efecte miraculoase în curele de slăbit

de Andreea Tiron    |    03 Ian 2026   •   09:20
Sursa foto: Rețeta coreeană de kimchi

Kimchi este baza dietelor coreene de slăbit și unul dintre cele mai sănătoase alimente fermentate din lume.

Iată o rețetă autentică, simplă și potrivită pentru slăbit, pe care o poți face acasă.

Ingrediente (pentru 1–1,5 kg kimchi)

  • 1 varză chinezească (Napa)

  • 2–3 linguri sare grunjoasă (neiodată)

  • 3–4 căței de usturoi

  • 1 bucată mică de ghimbir (2–3 cm)

  • 2–3 linguri pastă de ardei iute coreean (gochugaru)
    (poți reduce cantitatea dacă nu tolerezi picantul)

  • 2 cepe verzi

  • 1 morcov mic

  • 1 lingură sos de pește (opțional, poate fi eliminat pentru varianta vegetariană)

  • 1 linguriță zahăr sau miere (opțional, ajută fermentația)

  • apă rece

Mod de preparare

Pregătirea verzei

  • Taie varza în bucăți mari.

  • Presară sarea între frunze.

  • Acoperă cu apă rece și lasă la înmuiat 1–2 ore.

  • Clătește bine de 2–3 ori și scurge excesul de apă.

Varza trebuie să fie moale, dar crocantă.

Pasta de kimchi

  • Zdrobește usturoiul și ghimbirul.

  • Amestecă-le cu:

    • ardeiul iute,

    • sosul de pește,

    • zahărul / mierea.

  • Obții o pastă roșie, aromată.

Asamblarea

  • Taie morcovul și ceapa verde fâșii subțiri.

  • Amestecă legumele cu pasta.

  • Masează varza cu acest amestec până este bine acoperită.

Fermentarea

  • Pune kimchi într-un borcan de sticlă.

  • Apasă bine, astfel încât să nu rămână aer.

  • Închide lejer capacul.

Lasă la temperatura camerei:

  • 24–48 de ore pentru gust mai blând

  • 3–5 zile pentru gust intens

După fermentare, păstrează la frigider.

Cât rezistă

  • la frigider: 2–3 luni

  • gustul devine mai intens în timp

Cum se consumă în dieta de slăbit

  • 2–3 linguri pe zi sunt suficiente

  • lângă orez, ouă, pește sau legume

  • excelent ca garnitură la prânz sau cină

Sfaturi importante

  • Nu exagera: kimchi conține sare

  • Dacă ai stomac sensibil, consumă-l în cantități mici

  • Poți face variantă mai puțin picantă, perfectă pentru începători

Beneficii pentru slăbit

  • accelerează metabolismul
  • reduce pofta de mâncare
  • îmbunătățește digestia
  • sprijină flora intestinală
kimchi cura de slăbire
