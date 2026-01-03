Kimchi: alimentul fermentat cu efecte miraculoase în curele de slăbit

Iată o rețetă autentică, simplă și potrivită pentru slăbit, pe care o poți face acasă.
Ingrediente (pentru 1–1,5 kg kimchi)
-
1 varză chinezească (Napa)
-
2–3 linguri sare grunjoasă (neiodată)
-
3–4 căței de usturoi
-
1 bucată mică de ghimbir (2–3 cm)
-
2–3 linguri pastă de ardei iute coreean (gochugaru)
(poți reduce cantitatea dacă nu tolerezi picantul)
-
2 cepe verzi
-
1 morcov mic
-
1 lingură sos de pește (opțional, poate fi eliminat pentru varianta vegetariană)
-
1 linguriță zahăr sau miere (opțional, ajută fermentația)
-
apă rece
Mod de preparare
Pregătirea verzei
-
Taie varza în bucăți mari.
-
Presară sarea între frunze.
-
Acoperă cu apă rece și lasă la înmuiat 1–2 ore.
-
Clătește bine de 2–3 ori și scurge excesul de apă.
Varza trebuie să fie moale, dar crocantă.
Pasta de kimchi
-
Zdrobește usturoiul și ghimbirul.
-
Amestecă-le cu:
-
ardeiul iute,
-
sosul de pește,
-
zahărul / mierea.
-
-
Obții o pastă roșie, aromată.
Asamblarea
-
Taie morcovul și ceapa verde fâșii subțiri.
-
Amestecă legumele cu pasta.
-
Masează varza cu acest amestec până este bine acoperită.
Fermentarea
-
Pune kimchi într-un borcan de sticlă.
-
Apasă bine, astfel încât să nu rămână aer.
-
Închide lejer capacul.
Lasă la temperatura camerei:
-
24–48 de ore pentru gust mai blând
-
3–5 zile pentru gust intens
După fermentare, păstrează la frigider.
Cât rezistă
-
la frigider: 2–3 luni
-
gustul devine mai intens în timp
Cum se consumă în dieta de slăbit
-
2–3 linguri pe zi sunt suficiente
-
lângă orez, ouă, pește sau legume
-
excelent ca garnitură la prânz sau cină
Sfaturi importante
-
Nu exagera: kimchi conține sare
-
Dacă ai stomac sensibil, consumă-l în cantități mici
-
Poți face variantă mai puțin picantă, perfectă pentru începători
Beneficii pentru slăbit
- accelerează metabolismul
- reduce pofta de mâncare
- îmbunătățește digestia
- sprijină flora intestinală