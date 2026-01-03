Kimchi: alimentul fermentat cu efecte miraculoase în curele de slăbit

Iată o rețetă autentică, simplă și potrivită pentru slăbit, pe care o poți face acasă.

Ingrediente (pentru 1–1,5 kg kimchi)

1 varză chinezească (Napa)

2–3 linguri sare grunjoasă (neiodată)

3–4 căței de usturoi

1 bucată mică de ghimbir (2–3 cm)

2–3 linguri pastă de ardei iute coreean (gochugaru)

(poți reduce cantitatea dacă nu tolerezi picantul)

2 cepe verzi

1 morcov mic

1 lingură sos de pește (opțional, poate fi eliminat pentru varianta vegetariană)

1 linguriță zahăr sau miere (opțional, ajută fermentația)

apă rece

Mod de preparare

Pregătirea verzei

Taie varza în bucăți mari.

Presară sarea între frunze.

Acoperă cu apă rece și lasă la înmuiat 1–2 ore .

Clătește bine de 2–3 ori și scurge excesul de apă.

Varza trebuie să fie moale, dar crocantă.

Pasta de kimchi

Zdrobește usturoiul și ghimbirul.

Amestecă-le cu: ardeiul iute, sosul de pește, zahărul / mierea.

Obții o pastă roșie, aromată.

Asamblarea

Taie morcovul și ceapa verde fâșii subțiri.

Amestecă legumele cu pasta.

Masează varza cu acest amestec până este bine acoperită.

Fermentarea

Pune kimchi într-un borcan de sticlă.

Apasă bine, astfel încât să nu rămână aer.

Închide lejer capacul.

Lasă la temperatura camerei:

24–48 de ore pentru gust mai blând

3–5 zile pentru gust intens

După fermentare, păstrează la frigider.

Cât rezistă

la frigider: 2–3 luni

gustul devine mai intens în timp

Cum se consumă în dieta de slăbit

2–3 linguri pe zi sunt suficiente

lângă orez, ouă, pește sau legume

excelent ca garnitură la prânz sau cină

Sfaturi importante

Nu exagera: kimchi conține sare

Dacă ai stomac sensibil, consumă-l în cantități mici

Poți face variantă mai puțin picantă, perfectă pentru începători

Beneficii pentru slăbit