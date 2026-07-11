Legenda din pahar: povestea fascinantă a mojito, cocktailul care a cucerit lumea

Originea mojito: de la remediu la cocktail iconic

Originile mojito sunt strâns legate de Cuba, iar primele referințe datează din jurul anului 1586. Conform unei legende populare, echipajul exploratorului englez Sir Francis Drake ar fi creat o băutură rudimentară din aguardiente, mentă și suc de trestie de zahăr, folosită ca tratament împotriva scorbutului și dizenteriei în timpul expedițiilor din Caraibe.

Această combinație simplă a evoluat în timp, odată cu rafinarea romului cubanez, până la forma modernă a mojito-ului: rom alb, mentă proaspătă, lime, zahăr și apă minerală. Gustul răcoritor și ușor dulce-acrișor l-a transformat rapid într-un favorit al localnicilor și turiștilor, scrie nationaltoday.com.

Havana, locul unde mojito a devenit celebru

Un alt capitol important din istoria mojito este legat de faimosul bar La Bodeguita del Medio din Havana. Localul revendică și astăzi titlul de loc de naștere al cocktailului modern, atrăgând anual mii de turiști dornici să guste băutura în decorul autentic cubanez.

În prima jumătate a secolului XX, mojito începe să fie documentat în rețete oficiale. În 1931, celebrul bar Sloppy Joe’s din Havana includea deja în meniu două variante de mojito, una cu gin și alta cu rom. Câțiva ani mai târziu, în 1939, rețeta apare în „El Floridita Cocktail Book”, consolidând statutul internațional al băuturii.

Ernest Hemingway și mitul care a dus mojito în lume

Popularitatea globală a mojito este strâns legată de scriitorul american Ernest Hemingway, care a locuit în Cuba și frecventa barurile din Havana. Asocierea sa cu La Bodeguita del Medio a contribuit decisiv la transformarea mojito într-un simbol cultural.

De-a lungul timpului, povestea lui Hemingway și a mojito-ului a fost amplificată în mass-media și turism, adăugând un plus de romantism și autenticitate cocktailului cubanez.

De ce mojito rămâne unul dintre cele mai iubite cocktailuri

Astăzi, mojito este prezent în meniurile barurilor din întreaga lume și continuă să fie unul dintre cele mai comandate cocktailuri. Un sondaj realizat în 2016 îl plasa pe primul loc în preferințele consumatorilor din Franța și Marea Britanie, confirmând popularitatea sa globală.

Succesul mojito se explică prin combinația perfectă între ingrediente simple și gustul revigorant, dar și prin povestea sa bogată, care îmbină aventura, cultura cubaneză și influențele literare.

Ziua Internațională a Mojito, celebrată anual pe 11 iulie, este un prilej ideal pentru a redescoperi acest cocktail clasic, devenit un adevărat fenomen global.

Mediafax