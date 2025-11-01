O nouă minune lângă piramide: Marele muzeu egiptean, o bijuterie de miliarde de dolari

Ceremonia de inaugurare începe la ora 19:30, ora locală, iar Germania, Japonia, Arabia Saudită, Belgia, Spania și Danemarca se numără printre țările care trimit reprezentanți la eveniment. În nopțile premergătoare deschiderii, fascicule de lumină au iluminat atât piramidele, cât și fațada colosală a muzeului, un preludiu al spectacolului de astăzi, scire AFP.

Amplasat pe o pantă ușoară cu vedere la platoul Giza, chiar în spatele umbrei piramidelor, muzeul a fost construit cu sprijin financiar și tehnic important din partea Japoniei și se întinde pe aproape jumătate de milion de metri pătrați.

Muzeu adăpostește peste 100.000 de artefacte, jumătate dintre acestea urmând să fie expuse, ceea ce îl face cea mai mare colecție din lume dedicată unei singure civilizații. În centrul atriumului principal se află o statuie de 83 de tone a lui Ramses al II-lea, faraonul care a condus Egiptul timp de 66 de ani și a prezidat epoca de aur a acestuia.

Spre deosebire de Muzeul Egiptean din centrul Cairoului, înghesuit și vechi de un secol, Marele Muzeu Egiptean oferă galerii captivante, iluminat de precizie, exponate de realitate virtuală și chiar un muzeu pentru copii.

Un punct de atracție este laboratorul de conservare în direct, vizibil prin geamurile de la podea până la tavan, unde vizitatorii pot urmări restauratorii asamblând o barcă solară veche de 4.500 de ani, îngropată lângă piramida lui Khufu, construită pentru a-i transporta sufletul pe cer împreună cu zeul soarelui Ra.

Vedeta incontestabilă a expoziției este colecția regelui Tutankhamon, care cuprinde peste 5.000 de obiecte, multe dintre ele expuse împreună pentru prima dată. Muzeul se deschide publicului marți, prezentând mii de artefacte funerare care erau anterior împrăștiate în toată Egiptul. Detaliile privind expunerea măștii de aur a faraonului copil rămân deocamdată secrete.

Muzeul s-a confruntat cu multiple obstacole, printre care tulburări politice, conflicte regionale și pandemia de Covid-19. Sectorul turistic din Egipt, o sursă vitală de valută străină și locuri de muncă, a fost zguduit în repetate rânduri în ultimul deceniu și jumătate, de la revolta din 2011 până la valurile de tulburări și atacurile teroriste sporadice care au urmat.

În ultimii ani, turismul a dat semne de redresare, cu 15 milioane de vizitatori care au călătorat în Egipt în primele nouă luni ale anului 2025 și au generat 12,5 miliarde de dolari, în creștere cu 21% față de anul precedent.

Oficialii consideră că muzeul ar putea atrage până la șapte milioane de vizitatori anual, ceea ce ar putea duce numărul total de vizitatori la 30 de milioane până în 2030.

