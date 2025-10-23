Piept de rață cu sos de portocale – eleganță și echilibru într-o farfurie rafinată

Mai jos ai rețeta completă — ușor de urmat, dar cu rezultat de restaurant.
Piept de rață cu sos de portocale
Timp total:
45 de minute
10 min pregătire + 20 min gătire + 10-15 min odihnă
Ingrediente (pentru 2 porții)
-
2 piepți de rață, cu pielea pe ei
-
Sare și piper proaspăt măcinat
-
1 lingură miere (opțional)
-
1 lingură oțet balsamic sau vin roșu (pentru deglasare)
Pentru sosul de portocale:
-
2 portocale mari (zeama și coaja rasă fin)
-
1 lingură zahăr brun (sau miere)
-
50 ml vin alb sec (sau supă de pui, dacă nu vrei alcool)
-
1 linguriță amidon de porumb (dizolvată în puțină apă rece)
-
20 g unt (pentru cremozitate)
Mod de preparare
Pregătirea cărnii
-
Crestează pielea pieptului de rață în formă de romburi, fără a tăia carnea (ajută la topirea grăsimii).
-
Condimentează cu sare și piper pe ambele părți.
-
Lasă carnea 10–15 minute la temperatura camerei înainte de gătire.
Gătirea pieptului de rață
-
Pune piepții cu pielea în jos într-o tigaie rece, fără ulei.
-
Pornește focul mediu și lasă-i să-și topească grăsimea naturală, aproximativ 6–8 minute, până pielea devine aurie și crocantă.
-
Întoarce pieptul și gătește-l pe partea cealaltă 2–3 minute.
-
Transferă-i într-o tavă și pune-i la cuptor 10 minute la 180°C pentru un rezultat roz, suculent.
(Pentru o carne mai făcută, lasă 12–13 minute.)
-
Scoate-i și lasă-i să se odihnească 10 minute acoperiți lejer cu folie de aluminiu.
Sosul de portocale
-
În aceeași tigaie, elimină o parte din grăsimea topită, păstrând doar 1-2 linguri.
-
Adaugă zahărul brun și lasă-l să se caramelizeze ușor.
-
Toarnă sucul de portocale și vinul alb, amestecând ușor cu o lingură de lemn.
-
Adaugă coaja rasă de portocală și oțetul balsamic.
-
Lasă să fiarbă la foc mic 5–7 minute până scade puțin.
-
Adaugă amidonul dizolvat, amestecă până se îngroașă ușor.
-
Oprește focul și montează cu un cub mic de unt rece, pentru un sos lucios și fin.
Servirea
-
Taie pieptul de rață felii subțiri, pe diagonală.
-
Toarnă peste ele sosul de portocale.
Garnituri recomandate:
-
Piure de cartofi dulci
-
Legume glasate în unt (morcovi baby, dovlecel, mazăre)
-
Orez sălbatic cu migdale
-
Cartofi copți cu rozmarin
Truc de chef:
Dacă vrei un contrast și mai interesant, adaugă în sos:
-
o linguriță de lichior Grand Marnier (sau Cointreau),
-
sau câteva boabe de piper roz pentru aromă fină.