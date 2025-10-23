Piept de rață cu sos de portocale – eleganță și echilibru într-o farfurie rafinată

Mai jos ai rețeta completă — ușor de urmat, dar cu rezultat de restaurant.

Piept de rață cu sos de portocale

Timp total:

45 de minute

10 min pregătire + 20 min gătire + 10-15 min odihnă

Ingrediente (pentru 2 porții)

2 piepți de rață, cu pielea pe ei

Sare și piper proaspăt măcinat

1 lingură miere (opțional)

1 lingură oțet balsamic sau vin roșu (pentru deglasare)

Pentru sosul de portocale:

2 portocale mari (zeama și coaja rasă fin) Citește pe Antena3.ro Cazul ciudat al tinerei care și-a falsificat sarcina și nașterea copilului. Și-a mințit chiar și familia, însă mama ei a demascat-o

1 lingură zahăr brun (sau miere)

50 ml vin alb sec (sau supă de pui, dacă nu vrei alcool)

1 linguriță amidon de porumb (dizolvată în puțină apă rece)

20 g unt (pentru cremozitate)

Mod de preparare

Pregătirea cărnii

Crestează pielea pieptului de rață în formă de romburi, fără a tăia carnea (ajută la topirea grăsimii).

Condimentează cu sare și piper pe ambele părți.

Lasă carnea 10–15 minute la temperatura camerei înainte de gătire.

Gătirea pieptului de rață

Pune piepții cu pielea în jos într-o tigaie rece, fără ulei.

Pornește focul mediu și lasă-i să-și topească grăsimea naturală, aproximativ 6–8 minute , până pielea devine aurie și crocantă.

Întoarce pieptul și gătește-l pe partea cealaltă 2–3 minute .

Transferă-i într-o tavă și pune-i la cuptor 10 minute la 180°C pentru un rezultat roz, suculent.

(Pentru o carne mai făcută, lasă 12–13 minute.)

Scoate-i și lasă-i să se odihnească 10 minute acoperiți lejer cu folie de aluminiu.

Sosul de portocale

În aceeași tigaie, elimină o parte din grăsimea topită, păstrând doar 1-2 linguri.

Adaugă zahărul brun și lasă-l să se caramelizeze ușor.

Toarnă sucul de portocale și vinul alb, amestecând ușor cu o lingură de lemn.

Adaugă coaja rasă de portocală și oțetul balsamic.

Lasă să fiarbă la foc mic 5–7 minute până scade puțin.

Adaugă amidonul dizolvat, amestecă până se îngroașă ușor.

Oprește focul și montează cu un cub mic de unt rece, pentru un sos lucios și fin.

Servirea

Taie pieptul de rață felii subțiri, pe diagonală.

Toarnă peste ele sosul de portocale.

Garnituri recomandate:

Piure de cartofi dulci

Legume glasate în unt (morcovi baby, dovlecel, mazăre)

Orez sălbatic cu migdale

Cartofi copți cu rozmarin

Truc de chef:

Dacă vrei un contrast și mai interesant, adaugă în sos: