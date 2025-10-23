x close
Piept de rață cu sos de portocale – eleganță și echilibru într-o farfurie rafinată

Piept de rață cu sos de portocale – eleganță și echilibru într-o farfurie rafinată

de Andreea Tiron    |    23 Oct 2025   •   09:45
Piept de rață cu sos de portocale – eleganță și echilibru într-o farfurie rafinată

Pieptul de rață cu sos de portocale este un preparat rafinat, cu un echilibru perfect între aromele dulci, acrișoare și gustul intens al cărnii de rață.

Mai jos ai rețeta completă — ușor de urmat, dar cu rezultat de restaurant.

Piept de rață cu sos de portocale

Timp total:

45 de minute
10 min pregătire + 20 min gătire + 10-15 min odihnă

Ingrediente (pentru 2 porții)

  • 2 piepți de rață, cu pielea pe ei

  • Sare și piper proaspăt măcinat

  • 1 lingură miere (opțional)

  • 1 lingură oțet balsamic sau vin roșu (pentru deglasare)

Pentru sosul de portocale:

Mod de preparare

Pregătirea cărnii

  • Crestează pielea pieptului de rață în formă de romburi, fără a tăia carnea (ajută la topirea grăsimii).

  • Condimentează cu sare și piper pe ambele părți.

  • Lasă carnea 10–15 minute la temperatura camerei înainte de gătire.

Gătirea pieptului de rață

  • Pune piepții cu pielea în jos într-o tigaie rece, fără ulei.

  • Pornește focul mediu și lasă-i să-și topească grăsimea naturală, aproximativ 6–8 minute, până pielea devine aurie și crocantă.

  • Întoarce pieptul și gătește-l pe partea cealaltă 2–3 minute.

  • Transferă-i într-o tavă și pune-i la cuptor 10 minute la 180°C pentru un rezultat roz, suculent.
    (Pentru o carne mai făcută, lasă 12–13 minute.)

  • Scoate-i și lasă-i să se odihnească 10 minute acoperiți lejer cu folie de aluminiu.

Sosul de portocale

  • În aceeași tigaie, elimină o parte din grăsimea topită, păstrând doar 1-2 linguri.

  • Adaugă zahărul brun și lasă-l să se caramelizeze ușor.

  • Toarnă sucul de portocale și vinul alb, amestecând ușor cu o lingură de lemn.

  • Adaugă coaja rasă de portocală și oțetul balsamic.

  • Lasă să fiarbă la foc mic 5–7 minute până scade puțin.

  • Adaugă amidonul dizolvat, amestecă până se îngroașă ușor.

  • Oprește focul și montează cu un cub mic de unt rece, pentru un sos lucios și fin.

Servirea

  • Taie pieptul de rață felii subțiri, pe diagonală.

  • Toarnă peste ele sosul de portocale.

Garnituri recomandate:

  • Piure de cartofi dulci

  • Legume glasate în unt (morcovi baby, dovlecel, mazăre)

  • Orez sălbatic cu migdale

  • Cartofi copți cu rozmarin

Truc de chef:

Dacă vrei un contrast și mai interesant, adaugă în sos:

  • o linguriță de lichior Grand Marnier (sau Cointreau),

  • sau câteva boabe de piper roz pentru aromă fină.

