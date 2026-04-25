Plăcinta cu praz: Rețeta simplă pe care gospodinele o păstrează din generație în generație

Jurnalul.ro Timp liber Culinar

de Andreea Tiron    |    25 Apr 2026   •   07:40
Sursa foto: Secretul unei plăcinte cu praz perfecte

Plăcinta cu praz este o rețetă tradițională românească, specifică mai ales zonei Olteniei și sudului țării, unde prazul este un ingredient de bază în bucătărie.

În Oltenia, prazul este aproape simbol culinar, fiind folosit în numeroase preparate, de la mâncăruri simple de post până la plăcinte rustice coapte în cuptor sau pe plită.

Această plăcintă are rădăcini în bucătăria țărănească, unde gospodinele foloseau ingrediente simple, accesibile, pentru a crea preparate consistente și gustoase, mai ales în perioadele de post.

Ingrediente

Pentru aluat:

  • 500 g făină
  • 250 ml apă călduță
  • 50 ml ulei
  • 1 linguriță sare

Pentru umplutură:

  • 4–5 fire mari de praz
  • 2-3 linguri ulei
  • sare și piper după gust
  • opțional: boia dulce sau puțin cimbru

Mod de preparare

1. Prepararea aluatului

Într-un bol mare:

  • amestecă făina cu sarea
  • adaugă apa treptat și uleiul
  • frământă până obții un aluat elastic și nelipicios

Lasă-l la odihnit 20-30 de minute, acoperit.

2. Umplutura de praz

  • Taie prazul rondele subțiri
  • Călește-l în ulei, la foc mic, până devine moale
  • Asezonează cu sare, piper și, opțional, boia sau cimbru

Lasă compoziția să se răcească.

3. Asamblarea plăcintei

  • Împarte aluatul în 2-3 bucăți
  • Întinde foi subțiri
  • Pune umplutura uniform pe foaie
  • Rulează sau pliază (în funcție de stil – sul sau straturi)

4. Coacerea

  • Așază plăcinta într-o tavă unsă cu ulei
  • Unge deasupra cu puțin ulei
  • Coace la 180°C, aproximativ 35-40 de minute, până devine aurie

Cum se servește

Plăcinta cu praz se servește:

  • caldă sau rece
  • simplă (de post)
  • sau alături de iaurt / smântână (în afara postului)

Tradiție și specific

În satele din sudul României, această plăcintă era pregătită frecvent:

  • în perioadele de post
  • la muncile câmpului (fiind ușor de transportat)
  • sau ca gustare consistentă pentru familie

Simplitatea ingredientelor și gustul dulceag al prazului o transformă într-un preparat autentic, care păstrează spiritul bucătăriei tradiționale românești.

