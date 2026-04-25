Plăcinta cu praz: Rețeta simplă pe care gospodinele o păstrează din generație în generație

În Oltenia, prazul este aproape simbol culinar, fiind folosit în numeroase preparate, de la mâncăruri simple de post până la plăcinte rustice coapte în cuptor sau pe plită.

Această plăcintă are rădăcini în bucătăria țărănească, unde gospodinele foloseau ingrediente simple, accesibile, pentru a crea preparate consistente și gustoase, mai ales în perioadele de post.

Ingrediente

Pentru aluat:

500 g făină

250 ml apă călduță

50 ml ulei

1 linguriță sare

Pentru umplutură:

4–5 fire mari de praz

2-3 linguri ulei

sare și piper după gust

opțional: boia dulce sau puțin cimbru

Mod de preparare

1. Prepararea aluatului

Într-un bol mare:

amestecă făina cu sarea

adaugă apa treptat și uleiul

frământă până obții un aluat elastic și nelipicios

Lasă-l la odihnit 20-30 de minute, acoperit.

2. Umplutura de praz

Taie prazul rondele subțiri

Călește-l în ulei, la foc mic, până devine moale

Asezonează cu sare, piper și, opțional, boia sau cimbru

Lasă compoziția să se răcească.

3. Asamblarea plăcintei

Împarte aluatul în 2-3 bucăți

Întinde foi subțiri

Pune umplutura uniform pe foaie

Rulează sau pliază (în funcție de stil – sul sau straturi)

4. Coacerea

Așază plăcinta într-o tavă unsă cu ulei

Unge deasupra cu puțin ulei

Coace la 180°C, aproximativ 35-40 de minute, până devine aurie

Cum se servește

Plăcinta cu praz se servește:

caldă sau rece

simplă (de post)

sau alături de iaurt / smântână (în afara postului)

Tradiție și specific

În satele din sudul României, această plăcintă era pregătită frecvent:

în perioadele de post

la muncile câmpului (fiind ușor de transportat)

sau ca gustare consistentă pentru familie

Simplitatea ingredientelor și gustul dulceag al prazului o transformă într-un preparat autentic, care păstrează spiritul bucătăriei tradiționale românești.