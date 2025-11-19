Postul Crăciunului 2025: Zilele cu dezlegare la vin, ulei și pește în tradiția ortodoxă

Însă în anumie zile, creștinii ortodocși pot consuma vin și untdelemn. Această dezlegare le aduce oamenilor alinare sufletească și putere fizică.
Vinul, asociat simbolic cu sângele lui Hristos, și uleiul, care îmbunătățește gustul mâncărurilor, sunt interzise în majoritatea zilelor de post, dar se fac excepții în anumite momente de sărbătoare, notează catine.ro.
Zile cu dezlegare la ulei și vin
4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara
10 decembrie – Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf
13 decembrie – Sfântul Ierarh Dosoftei
17 decembrie – Sfântul Prooroc Daniil
19 decembrie – Sfântul Mucenic Bonifatie, Cuviosul Grichentie, Sfântul Trifon și Cuvioasa Aglaia
Zilele de dezlegare la pește
1 decembrie – Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul
3 decembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Mucenic Anastasie, Sfântul Cuvios Nectarie
12 decembrie – Sfântul Spiridon al Trimitundei
14 decembrie – Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filon și Apolonie
Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele mai importante momente din an pentru creștinii ortodocși. Este un timp al curățirii, liniștii și apropierii de Dumnezeu.