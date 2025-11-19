Postul Crăciunului 2025: Zilele cu dezlegare la vin, ulei și pește în tradiția ortodoxă

Însă în anumie zile, creștinii ortodocși pot consuma vin și untdelemn. Această dezlegare le aduce oamenilor alinare sufletească și putere fizică.

Vinul, asociat simbolic cu sângele lui Hristos, și uleiul, care îmbunătățește gustul mâncărurilor, sunt interzise în majoritatea zilelor de post, dar se fac excepții în anumite momente de sărbătoare, notează catine.ro.

Zile cu dezlegare la ulei și vin

4 decembrie – Sfânta Muceniță Varvara

10 decembrie – Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf

13 decembrie – Sfântul Ierarh Dosoftei

17 decembrie – Sfântul Prooroc Daniil

19 decembrie – Sfântul Mucenic Bonifatie, Cuviosul Grichentie, Sfântul Trifon și Cuvioasa Aglaia

Zilele de dezlegare la pește

1 decembrie – Sfântul Proroc Naum, Cuviosul Filaret Milostivul

3 decembrie – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica

5 decembrie – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Mucenic Anastasie, Sfântul Cuvios Nectarie

12 decembrie – Sfântul Spiridon al Trimitundei

14 decembrie – Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filon și Apolonie

Postul Nașterii Domnului este unul dintre cele mai importante momente din an pentru creștinii ortodocși. Este un timp al curățirii, liniștii și apropierii de Dumnezeu.