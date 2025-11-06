Preparate nordice. Rețeta autentică de chifteluțe suedeze

Cunoscute sub denumirea de köttbullar, acestea se servesc tradițional cu un sos catifelat, piure de cartofi și gem de merișoare, însă variantele moderne includ și tăiței cu unt și pătrunjel, aducând un plus de savoare și confort.

Originea rețetei se pierde în istorie, însă legenda spune că regele Carol al XII-lea ar fi adus-o din Turcia, în secolul al XVIII-lea. Spre deosebire de chiftelele din sudul Europei, cele suedeze se disting prin aroma subtilă a ienibaharului și nucșoarei, condimente ce oferă profunzime gustului fără a-l domina.

Rețetă de chifteluțe suedeze

Ingrediente

-pesmet condimentat, ceapă, ouă, pătrunjel, piper, sare și carne tocată de vită

Mod de preparare

Chiftelele se modelează în bile de circa 4 cm diametru și se prăjesc până devin rumene, iar apoi se gătesc în sos pentru a se pătrunde bine.

Elementul cheie al acestei rețete este sosul cremos, preparat din făină, lapte, supă concentrată de vită și sos Worcestershire, care, împreună cu un strop de ienibahar și nucșoară, oferă o notă caldă și reconfortantă. Acest sos însoțește perfect chiftelele frumos rumenite și fragede, făcând din acest preparat un adevărat răsfăț culinar.

Pastele cu unt și pătrunjel completează perfect acest fel de mâncare.

Versatilitatea rețetei permite utilizarea cărnii de porc în combinație cu cea de vită și adaptarea sosului cu lactate vegetale sau smântână slabă, iar resturile încălzite își păstrează savoarea și pot servi ca bază pentru alte preparate, potrivit hellotaste.ro.

Chifteluțele suedeze reprezintă astfel un preparat tradițional, dar adaptabil, care aduce gustul și atmosfera bucătăriei nordice la tine acasă.​