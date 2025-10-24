Rețeta autentică de cevapi﻿, preparatul emblematic al gastronomiei balcanice

Se prepară din carne tocată, amestecată cu condimente și modelată sub formă de mici cârnăciori, apoi gătită pe grătar.

Rețetă de cevapi

Rețeta clasică folosește o combinație de carne de vită și porc, însă există variații locale. În unele zone se prepară cevapi din carne de vită sau miel. Condimentele obișnuite includ boia, usturoi, piper și cimbru, iar altele adaugă bicarbonat de sodiu pentru o textură mai moale și pufoasă.

Ingrediente pentru 800 g de carne

500 g carne de vită (preferabil mușchi sau pulpă)

300 g carne de porc

1 ceapă mică rasă fin

2 căței de usturoi tocați mărunt

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper negru

1 linguriță boia dulce

100 ml apă minerală

1 linguriță ulei

1/2 linguriță cimbru

Mod de preparare

Carnea, ideal ușor grasă pentru suculență, se toacă și se combină într-un bol cu ceapa, usturoiul, sarea, piperul, boiaua și cimbrul. Se adaugă apă minerală treptat, amestecând până la o compoziție uniformă, ușor umedă și ușor de modelat.

Pentru un plus de suculență, în amestecul de carne se poate adăuga puțină apă minerală, care păstrează umiditatea pe timpul gătitului.

Porții mici din amestec se modelează în forma de cârnăciori lungi de 7-8 cm și subțiri de 2-3 cm. Grătarul se încinge și se unge cu ulei pentru a preveni lipirea. Cevapi se gătesc 3-5 minute pe fiecare parte, până se rumenesc uniform, evitând întoarcerea excesivă.

Pot fi gătiți și într-o tigaie de teflon, la foc puternic pentru o crustă crocantă, dar suficient de domol pentru o gătire completă.

Cum se consumă

Cevapi se consumă fierbinți, direct de pe grătar, alăturide de pita sau lepinja, ceapă crudă, iaurt sau sos de roșii. Sunt însoțiți de salată proaspătă sau cartofi prăjiți și sunt ideali pentru mesele în familie, picnicuri sau petreceri informale.

Se pot păstra în frigider 1-2 zile și se recomandă reîncălzirea pe grătar sau în tigaie pentru a menține textura crocantă, potrivit hellotaste.ro.