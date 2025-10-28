Rețeta de morcovi murați care nu dă greș: Culoare și savoare în cămară

Se pregătesc rapid, nu necesită conservanți și pot fi savurați alături de orice fel de mâncare.
Ingrediente pentru un borcan de 3 litri
-
1 kg morcovi tineri și tari
-
1 lingură sare grunjoasă neiodată (pentru murături)
-
1 litru apă
-
1 linguriță boabe de piper
-
1 linguriță boabe de muștar
-
-
1 frunză de dafin
-
câteva crenguțe de mărar uscat (eventual cu floare)
-
1 felie de hrean sau o frunză de țelină (pentru aromă și crocănțeală)
Cum se prepară pas cu pas
-
Alege morcovii potriviți
Folosește morcovi mici, crocanți, fără lovituri sau pete. Cei tineri sunt ideali – se mură mai uniform și rămân fermi.
Spală-i bine, curăță-i și, dacă sunt mai mari, taie-i bastonașe sau rondele.
-
Pregătește saramura
Fierbe un litru de apă cu o lingură rasă de sare grunjoasă.
Lasă saramura să dea câteva clocote, apoi oprește focul și las-o să se răcească până devine călduță.
-
Așază morcovii în borcan
Pune la bază condimentele – hreanul, mărarul uscat, usturoiul, boabele de piper, muștarul și frunza de dafin.
Adaugă morcovii vertical, cât mai strâns, pentru ca borcanul să se umple frumos și uniform.
-
Toarnă saramura
Acoperă complet morcovii cu saramura călduță, lăsând un deget liber până la gura borcanului.
Pune capacul, dar nu-l închide ermetic în primele două zile.
-
Fermentarea
Lasă borcanul la temperatura camerei, într-un loc ferit de soare, pentru 3-4 zile.
În acest timp, morcovii vor începe să fermenteze ușor. Dacă observi spumă la suprafață, e normal – înseamnă că murăturile „lucrează”.
-
Depozitarea
După ce saramura devine limpede și gustul este plăcut acrișor, închide borcanul ermetic și mută-l într-un loc răcoros: pivniță, cămară sau frigider.
Cum se servesc
Morcovii murați sunt excelenți:
-
alături de fripturi, cartofi copți sau tocănițe,
-
în salate, tăiați rondele,
-
sau chiar ca gustare rapidă, alături de o felie de pâine de casă.
Crocanți, colorați și plini de vitamine, acești morcovi sunt o alegere ideală pentru iarnă – o murătură simplă, naturală și delicioasă.
Sfaturi utile
-
Poți adăuga și alte legume: conopidă, ardei, sfeclă roșie sau felii de țelină.
-
Dacă vrei o culoare mai intensă, pune în borcan câteva felii de sfeclă crudă.
-
Pentru o aromă mai dulce, poți adăuga o jumătate de linguriță de zahăr în saramură.
Tradiția spune că murăturile bune se fac cu răbdare și voie bună.
Așa că, pune-ți un șorț, pregătește borcanele și lasă magia toamnei să se păstreze în fiecare lingură de saramură.