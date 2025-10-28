x close
de Andreea Tiron    |    28 Oct 2025   •   09:30
Rețeta de morcovi murați care nu dă greș: Culoare și savoare în cămară
Sursa foto: Jurnalul

Toamna e anotimpul culorilor, al roadelor bogate și al pregătirilor pentru iarnă. Printre legumele care nu ar trebui să lipsească din cămara niciunei gospodine se numără morcovii murați – crocanți, ușor acrișori și plini de gust.

Se pregătesc rapid, nu necesită conservanți și pot fi savurați alături de orice fel de mâncare.

Ingrediente pentru un borcan de 3 litri

Cum se prepară pas cu pas

  1. Alege morcovii potriviți
    Folosește morcovi mici, crocanți, fără lovituri sau pete. Cei tineri sunt ideali – se mură mai uniform și rămân fermi.
    Spală-i bine, curăță-i și, dacă sunt mai mari, taie-i bastonașe sau rondele.

  2. Pregătește saramura
    Fierbe un litru de apă cu o lingură rasă de sare grunjoasă.
    Lasă saramura să dea câteva clocote, apoi oprește focul și las-o să se răcească până devine călduță.

  3. Așază morcovii în borcan
    Pune la bază condimentele – hreanul, mărarul uscat, usturoiul, boabele de piper, muștarul și frunza de dafin.
    Adaugă morcovii vertical, cât mai strâns, pentru ca borcanul să se umple frumos și uniform.

  4. Toarnă saramura
    Acoperă complet morcovii cu saramura călduță, lăsând un deget liber până la gura borcanului.
    Pune capacul, dar nu-l închide ermetic în primele două zile.

  5. Fermentarea
    Lasă borcanul la temperatura camerei, într-un loc ferit de soare, pentru 3-4 zile.
    În acest timp, morcovii vor începe să fermenteze ușor. Dacă observi spumă la suprafață, e normal – înseamnă că murăturile „lucrează”.

  6. Depozitarea
    După ce saramura devine limpede și gustul este plăcut acrișor, închide borcanul ermetic și mută-l într-un loc răcoros: pivniță, cămară sau frigider.

Cum se servesc

Morcovii murați sunt excelenți:

  • alături de fripturi, cartofi copți sau tocănițe,

  • în salate, tăiați rondele,

  • sau chiar ca gustare rapidă, alături de o felie de pâine de casă.

Crocanți, colorați și plini de vitamine, acești morcovi sunt o alegere ideală pentru iarnă – o murătură simplă, naturală și delicioasă.

Sfaturi utile

  • Poți adăuga și alte legume: conopidă, ardei, sfeclă roșie sau felii de țelină.

  • Dacă vrei o culoare mai intensă, pune în borcan câteva felii de sfeclă crudă.

  • Pentru o aromă mai dulce, poți adăuga o jumătate de linguriță de zahăr în saramură.

Tradiția spune că murăturile bune se fac cu răbdare și voie bună.
Așa că, pune-ți un șorț, pregătește borcanele și lasă magia toamnei să se păstreze în fiecare lingură de saramură.

