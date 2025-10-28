Rețeta de morcovi murați care nu dă greș: Culoare și savoare în cămară

Se pregătesc rapid, nu necesită conservanți și pot fi savurați alături de orice fel de mâncare.

Ingrediente pentru un borcan de 3 litri

1 kg morcovi tineri și tari

1 lingură sare grunjoasă neiodată (pentru murături)

1 litru apă

1 linguriță boabe de piper

1 linguriță boabe de muștar

1 frunză de dafin

câteva crenguțe de mărar uscat (eventual cu floare)

1 felie de hrean sau o frunză de țelină (pentru aromă și crocănțeală)

Cum se prepară pas cu pas

Alege morcovii potriviți

Folosește morcovi mici, crocanți, fără lovituri sau pete. Cei tineri sunt ideali – se mură mai uniform și rămân fermi.

Spală-i bine, curăță-i și, dacă sunt mai mari, taie-i bastonașe sau rondele. Pregătește saramura

Fierbe un litru de apă cu o lingură rasă de sare grunjoasă.

Lasă saramura să dea câteva clocote, apoi oprește focul și las-o să se răcească până devine călduță. Așază morcovii în borcan

Pune la bază condimentele – hreanul, mărarul uscat, usturoiul, boabele de piper, muștarul și frunza de dafin.

Adaugă morcovii vertical, cât mai strâns, pentru ca borcanul să se umple frumos și uniform. Toarnă saramura

Acoperă complet morcovii cu saramura călduță, lăsând un deget liber până la gura borcanului.

Pune capacul, dar nu-l închide ermetic în primele două zile. Fermentarea

Lasă borcanul la temperatura camerei, într-un loc ferit de soare, pentru 3-4 zile.

În acest timp, morcovii vor începe să fermenteze ușor. Dacă observi spumă la suprafață, e normal – înseamnă că murăturile „lucrează”. Depozitarea

După ce saramura devine limpede și gustul este plăcut acrișor, închide borcanul ermetic și mută-l într-un loc răcoros: pivniță, cămară sau frigider.

Cum se servesc

Morcovii murați sunt excelenți:

alături de fripturi, cartofi copți sau tocănițe,

în salate, tăiați rondele,

sau chiar ca gustare rapidă, alături de o felie de pâine de casă.

Crocanți, colorați și plini de vitamine, acești morcovi sunt o alegere ideală pentru iarnă – o murătură simplă, naturală și delicioasă.

Sfaturi utile

Poți adăuga și alte legume: conopidă, ardei, sfeclă roșie sau felii de țelină.

Dacă vrei o culoare mai intensă, pune în borcan câteva felii de sfeclă crudă.

Pentru o aromă mai dulce, poți adăuga o jumătate de linguriță de zahăr în saramură.

Tradiția spune că murăturile bune se fac cu răbdare și voie bună.

Așa că, pune-ți un șorț, pregătește borcanele și lasă magia toamnei să se păstreze în fiecare lingură de saramură.