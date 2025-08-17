Rețetă simplă de negresă cu avocado. Îmbină sănătatea cu savoarea

Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Este un desert cremos, gata în câteva minute. Are un gust intens de ciocolată, dar fără zahăr sau unt.
Avocado adaugă o textură fină și cremoasă, înlocuind untul din rețeta tradițională. Totodată, oferă grăsimi sănătoase, vitamine și antioxidanți.
Rețetă de negresă cu avocado
Ingrediente
-avocado bine copt
-cacao pudră
-făină
-zahăr brun/stevie/miere
-esență de vanilie
-sare.
Mod de preparare
Toate ingredientele se amestecă bine până se obține o compoziție omogenă. Se introduce în cuptor pentru 20-25 de minute, potrvit spynews.ro.