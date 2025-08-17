Rețetă simplă de negresă cu avocado. Îmbină sănătatea cu savoarea

Este un desert cremos, gata în câteva minute. Are un gust intens de ciocolată, dar fără zahăr sau unt.

Avocado adaugă o textură fină și cremoasă, înlocuind untul din rețeta tradițională. Totodată, oferă grăsimi sănătoase, vitamine și antioxidanți.

Rețetă de negresă cu avocado

Ingrediente

-avocado bine copt

-cacao pudră

-făină

-zahăr brun/stevie/miere

-esență de vanilie

-sare.

Mod de preparare

Toate ingredientele se amestecă bine până se obține o compoziție omogenă. Se introduce în cuptor pentru 20-25 de minute, potrvit spynews.ro.