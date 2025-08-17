x close
Rețetă simplă de negresă cu avocado. Îmbină sănătatea cu savoarea

de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   06:20
Sursa foto: Hepta

Un desert care se prepară urșor, nu conține lapte și nici zahăr procesat, este recomandat și celor care se luptă cu kilogramele în plus.

Este un desert cremos, gata în câteva minute. Are un gust intens de ciocolată, dar fără zahăr sau unt.

Avocado adaugă o textură fină și cremoasă, înlocuind untul din rețeta tradițională. Totodată, oferă grăsimi sănătoase, vitamine și antioxidanți.

Rețetă de negresă cu avocado

Ingrediente

-avocado bine copt

-cacao pudră

-făină

-zahăr brun/stevie/miere
-esență de vanilie

-sare.

Mod de preparare

Toate ingredientele se amestecă bine până se obține o compoziție omogenă. Se introduce în cuptor pentru 20-25 de minute, potrvit spynews.ro.

