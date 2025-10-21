Rețeta simplă de Tonkatsu pentru mese delicioase în stil asiatic

Originar din Japonia, acest fel de mâncare este realizat din carne de porc pane, pregătită cu pesmet panko, un ingredient care îi conferă textura specifică și crocantă.

Deși tonkatsu este preparat din carne de porc, există și variante cu piept de pui, iar rețeta sa are rădăcini în tradițiile europene de prăjire a cărnii, adaptate însă la gustul japonez.

Pentru un tonkatsu reușit, bucățile de carne se condimentează cu sare și piper, se trec prin făină, ou bătut și pesmet panko. Esențial este ca prăjirea să se facă la temperatura corectă, în jur de 180 de grade Celsius, pentru a obține o crustă crocantă. Bătutul ușor al cărnii înainte de prăjire ajută la obținerea unei texturi uniforme și fragede.

Tonkatsu se servește tradițional tăiat în fâșii subțiri, alături de orez alb și varză tocată mărunt. Sosul tonkatsu este dulce-acrișor. Pentru un plus de savoare pot fi alese garnituri, precum cartofi prăjiți sau murături.

Rețetă de tonkatsu

Ingrediente

4 felii de carne de porc (cotlet sau mușchi)

1 ou

100 g pesmet panko

100 g făină

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper negru

Ulei pentru prăjit

Sos tonkatsu

Mod de preparare

Carnea se spală, apoi se curăță marginile de țesuturi dure și se bate ușor pentru frăgezire. Se condimentează cu sare și piper, se trece prin făină, ou bătut și pesmet panko. Se prăjește în ulei încins la 180°C, câte 3-4 minute pe fiecare parte, până capătă o culoare aurie și o crustă crocantă. Se scurge de ulei pe hârtie absorbantă.

Preparatul se servește tăiat în fâșii, însoțit de orez alb, varză fin tocată și sos tonkatsu – un sos dulce-acrișor care amintește de Worcestershire, dar cu textură mai densă.

Tonkatsu este o alegere excelentă pentru cinele în stil asiatic, aducând în farfurie un gust autentic și o textură irezistibilă, ușor de realizat chiar la tine acasă, potrivit hellotaste.ro.