Secretul rețetei este un aluat ușor de lucrat, dar suficient de consistent pentru a păstra forma cornulețelor.

Rețetă de cornulețe cu gem

Ingrediente

250 g făină

125 g unt rece (tăiat în cubulețe)

1 lingură zahăr

1 praf de sare

2-3 linguri apă rece

100-150 g gem (de prune, caise sau alte fructe dense)

1 ou bătut (pentru uns)

zahăr pudră (pentru decor)

Mod de preparare

Aluatul fraged se obține prin folosirea untului rece și adăugarea treptată a apei reci. Odihnirea aluatului la frigider timp de 30 de minute contribuie la textura fragedă și crocantă.

Pentru umplutură, gemurile dense, precum cele de prune sau caise, sunt ideale pentru a evita scurgerea în timpul coacerii.

Fiecare triunghi de aluat se umple cu o linguriță de gem, apoi se rulează ușor de la bază spre vârf, având grijă ca marginile să fie bine închise.

Cornulețele se ung cu ou bătut și se coc la 180°C timp de 15-20 de minute, până capătă o culoare aurie.

La final se presară zahăr pudră pentru un aspect festiv și o notă de dulceață.

Pentru a obține cornulețe cu adevărat fragede este important să folosești unt rece tăiat cubulețe și să îl freci cu făină până când compoziția devine asemănătoare pesmetului. Apa rece se adaugă treptat, iar aluatul se frământă doar cât să se lege, fără a activa prea mult glutenul. Opțional se poate adăuga o linguriță de oțet sau smântână pentru o textură mai crocantă, potrivi hellotase.ro.

Această rețetă simplă este perfectă pentru a fi savurată alături de o ceașcă de ceai sau cafea, readucând în bucătărie atmosfera caldă și familiară a copilăriei.