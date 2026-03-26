Rețeta tradițională de urzici a maicii Tecla de la Mânăstirea Văratec

Maica Tecla, de la Mănăstirea Văratec, dezvăluie o rețetă de mâncare de urzici cu usturoi, consumată la mănăstire, dar și la Centrul de vârstnici „Cuvioasa Nazaria”, potrivit a1.ro.

Rețeta maicii Tecla

Ingrediente

1 kg urzici

250 g ceapă

50 g morcov

50 g țelină

30 g usturoi

ulei, sare, piper după gust

Rețeta maicii Tecla combină urzicile cu legume și usturoi, rezultând un preparat gustos, hrănitor și plin de antioxidanți. Aceasta nu doar că întărește organismul, dar susține și sănătatea inimii. Popularitatea rețetei este evidentă, având peste 2.000 de aprecieri pe platforma YouTube.

Beneficiile urzicilor pentru sănătate

Urzica este o plantă medicinală recunoscută pentru proprietățile sale antioxidante și pentru conținutul bogat de minerale. Consumată în mod regulat, poate contribui la sănătatea inimii, a arterelor, dar și la menținerea sănătății părului și pielii. Zeama de urzici, tincturile sau semințele plantei au, de asemenea, numeroase efecte benefice.

Specialiștii în medicină alternativă recomandă consumul de urzici atât în stare naturală, cât și preparată. Ceaiul de urzică, de exemplu, poate ajuta la menținerea sănătății căilor urinare și la reglarea glicemiei. Totodată, urzicile sunt considerate o alegere excelentă pentru perioada postului, fiind versatile și ușor de adaptat în diverse preparate culinare, de la mâncăruri simple până la plăcinte.

Maica Tecla reamintește că preparatele din urzici nu sunt doar delicioase, ci și un mod tradițional de a aduce sănătate și vitalitate în posturile creștine.