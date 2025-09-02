Rețeta uscațelelor: Minciunele crocante pudrate cu zahăr

Sunt fragede, crocante și pudrate cu zahăr, iar rețeta lor are rădăcini vechi, transmisă din generație în generație.

Ce sunt uscațelele

Uscațelele sunt un fel de gogoșele subțiri, prăjite în ulei, care se fac dintr-un aluat frământat simplu și întins foarte fin. Specificul lor constă în faptul că sunt crocante, nu pufoase ca gogoșile obișnuite.

În funcție de zonă, pot fi tăiate în formă de romburi, dreptunghiuri sau benzi răsucite, iar după prăjire se pudrează cu zahăr.

Ingrediente tradiționale pentru uscațele

500 g făină albă

3 ouă

2 linguri smântână sau iaurt (pentru frăgezime)

1 lingură zahăr

1 praf de sare

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie sau portocală (opțional)

50 ml țuică, rom sau coniac (pentru aromă și pentru ca aluatul să absoarbă mai puțin ulei)

ulei pentru prăjit

zahăr pudră pentru finisat

Mod de preparare pas cu pas

Pregătirea aluatului Într-un bol, bate ouăle cu zahărul, zahărul vanilat, sarea și alcoolul (țuica sau romul).

Adaugă smântâna și amestecă bine.

Încorporează treptat făina cernută, până obții un aluat elastic, ușor ferm, dar nelipicios. Frământarea și odihna Frământă aluatul pe blatul presărat cu făină, timp de 8–10 minute.

Acoperă-l și lasă-l să se odihnească 20–30 de minute. Întinderea și tăierea Împarte aluatul în 2–3 bucăți.

Întinde fiecare bucată foarte subțire, aproape ca pentru tăiței.

Taie fâșii sau romburi și fă o mică tăietură în mijloc, trecând un capăt prin ea pentru a obține forma tradițională răsucită. Prăjirea Încinge uleiul într-o tigaie adâncă.

Prăjește uscațelele câteva secunde pe fiecare parte, până devin aurii. Finalul dulce Scoate-le pe șervețele pentru a absorbi excesul de ulei.

Pudrează-le din belșug cu zahăr pudră vanilat.

Sfaturi utile

Aluatul trebuie întins foarte subțire , altfel ies tari sau gumoase.

Adăugarea unei băuturi spirtoase (țuică, rom, coniac) nu este doar pentru aromă, ci și pentru a împiedica îmbibarea în ulei.

Se pot aromatiza și cu esență de vanilie, rom sau scorțișoară.

Tradiția uscațelelor

În multe sate, uscațelele se pregăteau mai ales de post sau la sărbători, fiind un desert rapid și economic. Ele erau servite la mesele de duminică, la clăci sau când se adunau copiii în jurul bunicilor.

Astăzi, uscațelele sunt considerate un desert nostalgic, care amintește de bucătăria simplă și gustoasă a copilăriei.

Uscațelele tradiționale sunt dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot da naștere unui desert savuros. Fragede, crocante și pudrate cu zahăr, ele rămân unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească de odinioară.