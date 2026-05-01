Rețeta virală de paste alla vodka pe care o poți face acasă

Inspirată din bucătăria italiană modernă și influențele culinare ale anilor ’70–’80, rețeta combină ingrediente de bază — roșii, smântână și paste — într-un sos cremos, cu o textură catifelată și un gust intens.

Elementul care diferențiază acest preparat este vodca. Deși nu rămâne alcool în produsul final, aceasta are un rol important, ajutând la eliberarea aromelor din roșii și la intensificarea gustului sosului.

Rețetă de paste alla vodka

Ingrediente

Pentru două porții sunt necesare:

200 g paste (penne sau rigatoni)

ulei de măsline

șalotă sau ceapă mică

usturoi

fulgi de chilli (opțional)

pastă de roșii

vodkă

smântână pentru gătit

parmezan

busuioc proaspăt

sare și piper

Mod de preparare

Prepararea începe cu baza aromată a sosului. Ceapa se gătește lent în ulei de măsline până devine moale și dulceagă, urmată de usturoi și chilli, care își eliberează rapid aroma.

Se adaugă pasta de roșii și se gătește câteva minute, un pas esențial pentru intensificarea gustului și eliminarea notei crude.

Ulterior, se toarnă vodkă și se lasă la fiert până când alcoolul se evaporă complet, lăsând în urmă doar aroma subtilă. Smântâna transformă compoziția într-un sos cremos, de culoare roz-portocalie.

Separat, pastele se fierb al dente, iar o parte din apa de fierbere se păstrează pentru ajustarea consistenței sosului.

Pastele se amestecă direct în sos, împreună cu parmezan și puțină apă de la paste, până când preparatul devine lucios și bine legat.

Rezultatul final este un sos dens, echilibrat și aromat, potrivit atât pentru o cină rapidă, cât și pentru o masă cu invitați.

Servirea se face imediat, cu parmezan proaspăt ras, piper și frunze de busuioc, potrivit a1.ro.

Detalii care fac diferența

Specialiștii culinari atrag atenția asupra câtorva aspecte esențiale: