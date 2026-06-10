Primul tren „Made in China” intră pe șinele din România. Va circula pe Valea Prahovei începând din această vară

După ani de procese și dispute, trenul fabricat în China ajunge pe Valea Prahovei. Când vor începe cursele

Un nou capitol se pregătește să înceapă pe calea ferată românească. Operatorul privat Astra Trans Carpatic se află în linie dreaptă pentru introducerea în circulație a trenului electric fabricat de gigantul chinez CRRC Sifang, după ce acesta a obținut recent autorizațiile necesare din partea Autorității de Siguranță Feroviară Română (ASFR).

Potrivit reprezentanților companiei, trenul ar putea efectua primele curse comerciale chiar din luna iulie, iar ruta aleasă pentru debut este una dintre cele mai circulate din țară: București – Brașov, prin Valea Prahovei.

Garnitura achiziționată de Astra Trans Carpatic respectă integral standardele europene de interoperabilitate (STI), ceea ce îi permite să opereze în condițiile impuse de legislația Uniunii Europene, potrivit Club feroviar.

Ultimul pas înainte de intrarea în exploatare

Deși autorizațiile de tip și de punere pe piață au fost deja obținute, mai există o etapă administrativă înainte ca trenul să transporte călători.

Astra Vagoane Călători trebuie să primească certificarea de entitate responsabilă cu întreținerea pentru noul material rulant. Mentenanța va fi realizată în incinta fabricii din Arad, unde a fost amenajată o hală specializată, dotată cu linie cu canal, instalații de ridicare și echipamente furnizate de producătorul chinez.

Certificatul de conformitate pentru funcțiile de întreținere este deja deținut de Astra Vagoane Călători, urmând ca documentația să fie actualizată pentru includerea noului tren.

Directorul de dezvoltare al grupului, Marian Mihail Călin, a declarat:

„Sperăm ca aceasta să se întâmple în cursul lunii iulie. Pentru început trenul va fi pus în operare spre Brașov”.

Trenul chinezesc care a provocat una dintre cele mai controversate dispute din industria feroviară

Intrarea trenului CRRC pe piața românească vine după ani de controverse juridice și politice.

În 2021, asocierea dintre Astra Vagoane Călători și producătorul chinez CRRC Qingdao Sifang a fost exclusă din licitația organizată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru achiziția a 20 de trenuri interregionale, contract extins ulterior la 37 de unități.

Excluderea s-a bazat pe o ordonanță de urgență adoptată în perioada guvernării conduse de Florin Cîțu, în mandatul în care transporturile erau coordonate de fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Actul normativ limita participarea companiilor provenite din state terțe la procedurile finanțate din fonduri naționale sau europene.

Măsura a fost contestată de compania chineză, care a deschis o serie de procese în instanță.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat dreptate companiei chineze

Litigiul a ajuns în cele din urmă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că România nu avea competența de a adopta unilateral o astfel de restricție.

Judecătorii europeni au apreciat că politica privind accesul companiilor din țări terțe la achizițiile publice reprezintă o competență a Uniunii Europene și nu poate fi reglementată individual de statele membre. Autoritățile naționale ar fi putut cel mult să introducă criterii de evaluare care să influențeze punctajul ofertanților.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis anularea excluderii asocierii CRRC – Astra Vagoane Călători din procedura de atribuire.

Instanța a consemnat: „soluția pe scurt: Admite în parte plângerea formulată de petentele CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd. și Astra Vagoane Călători S.A. și, în consecință, modifică în parte Decizia CNSC nr. 218/C4/2947, 30/31.01.2022, în sensul că admite contestația cu nr. 59206/ 12.11.2021 și anulează raportului procedurii de atribuire nr. 22/410/28.10.2021, sub aspectul deciziei de excludere din procedura a ofertei CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd – Astra Vagoane Călători S.A.”