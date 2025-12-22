Rețete de Babka, desertul care a cucerit România

De la brutării artizanale la mesele de sărbătoare făcute acasă, babka a reușit să se transforme dintr-un desert tradițional est-european într-un adevărat fenomen culinar.

Ce este babka și de unde vine

Babka este un cozonac împletit, cu origini în comunitățile evreiești din Europa de Est (Polonia, Ucraina). Numele vine de la „babka” – bunică – și face trimitere la forma înaltă, asemănătoare fustelor purtate odinioară.

Tradițional, babka se făcea cu ciocolată sau scorțișoară, însă astăzi există zeci de variante reinterpretate.

De ce are babka un succes atât de mare în România

Succesul babkăi nu este întâmplător și se explică prin mai multe motive:

seamănă cu cozonacul românesc , dar este mai ușor și mai suculent

are un aspect spectaculos

este extrem de versatilă – poate fi adaptată după gust

combină tradiția cu deserturile moderne de tip bakery

este potrivită atât pentru sărbători, cât și pentru cafeaua de zi cu zi

Pe scurt, babka oferă „ce e mai bun din două lumi”: gust familiar, prezentare modernă.

Rețetă de bază pentru aluatul de babka

Ingrediente:

500 g făină

200 ml lapte călduț

100 g zahăr

2 ouă

100 g unt moale

7 g drojdie uscată

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare

Mod de preparare:

Dizolvă drojdia în lapte cu o lingură de zahăr. Amestecă ouăle, zahărul, untul și vanilia. Adaugă făina și sarea și frământă până obții un aluat elastic. Lasă la dospit 1,5–2 ore, până își dublează volumul.

Rețete populare de babka pe care le poți face acasă

Babka cu ciocolată (clasică)

Umplutură:

150 g ciocolată neagră

80 g unt

2 linguri cacao

2 linguri zahăr

Topește ingredientele, întinde peste aluat, rulează, taie pe lung și împletește.

Babka cu scorțișoară și nucă

Umplutură:

100 g nucă măcinată

80 g zahăr brun

2 linguri scorțișoară

60 g unt

Perfectă pentru iubitorii de arome clasice.

Babka cu fistic

Umplutură:

120 g cremă de fistic

fistic mărunțit

O variantă elegantă, foarte apreciată în cofetării.

Babka cu gem sau fructe

Umplutură:

gem gros (vișine, zmeură, caise)

puțin amidon, pentru stabilitate

Ideală pentru copii și pentru un gust mai fresh.

Cum se coace babka

Pune aluatul într-o formă tapetată.

Lasă la crescut încă 30–40 de minute.

Coace la 170°C, 40–45 de minute .

La final, poți unge cu sirop simplu (apă + zahăr) pentru luciu și extra suculență.

Sfaturi pentru o babka reușită

Nu economisi la umplutură – babka trebuie să fie generoasă.

Las-o să se răcească înainte de tăiere.

Este chiar mai bună a doua zi.

Se păstrează excelent 2–3 zile, bine învelită.

Babka nu este doar un desert la modă, ci o rețetă cu suflet, care a cucerit România pentru că îmbină tradiția cozonacului cu estetica modernă. Fie că alegi varianta clasică sau una reinterpretată, babka este desertul perfect pentru a impresiona fără a complica lucrurile.