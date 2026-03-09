Rețete de post: Cum să prepari rapid cel mai gustos pilaf cu ciuperci și verdețuri

Primăvara, piețele sunt pline de usturoi verde, cu aromă delicată și ușor dulceagă. Alături de ciuperci bine gătite, acesta transformă un pilaf modest într-un fel de mâncare plin de gust și textură. Orezul rămâne afânat, iar fiecare porție păstrează echilibrul perfect dintre savoare și consistență.

Acest pilaf poate fi servit atât ca fel principal, alături de o salată acrișoară sau murături, cât și ca garnitură pentru chiftele de post. Se reîncălzește ușor, păstrându-și aroma și textura chiar și a doua zi.

Rețetă de pilaf cu ciuperi și usturoi verde

Ingrediente

250 g orez

500 g ciuperci

1 legătură usturoi verde

1 ceapă galbenă

60 ml ulei

Sare și piper după gust

1 linguriță boia dulce

700 ml supă clară de legume fierbinte sau apă

1 legătură pătrunjel verde

Mod de preparare

Pregătește ingredientele: șterge ciupercile cu un șervețel umed și taie-le felii. Toacă ceapa mărunt, iar usturoiul verde rondele fine. Clătește orezul până când apa devine limpede și lasă-l la scurs.

Călește baza: încinge uleiul într-o cratiță cu fund gros și călește ceapa până devine sticloasă și ușor aurie. Adaugă ciupercile și gătește-le până își lasă lichidul și încep să se rumenească ușor.

Adaugă aromele: pune usturoiul verde și gătește-l scurt, apoi presară boiaua dulce și amestecă. Adaugă orezul scurs și amestecă un minut, pentru a-l acoperi cu sucurile legumelor și ulei.

Gătire finală: toarnă supa fierbinte, astfel încât să acopere orezul cu aproximativ un deget. Asezonează cu sare și piper, acoperă cratița și gătește la foc mic 15–18 minute, fără a ridica capacul sau a amesteca.

Odihna pilafului: oprește focul și lasă preparatul acoperit încă 10 minute. Afânează boabele cu o furculiță și presară pătrunjel verde tocat, potrivit hellotaste.ro.