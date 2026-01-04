Rețete din mănăstiri, în Ajunul Bobotezei: ritualuri străvechi, gusturi curate

Este o zi de post, liniște și așteptare, iar mâncarea nu este un răsfăț, ci un ritual. În mănăstiri și în multe zone tradiționale ale României, mesele din această zi sunt simple, curate și încărcate de sens.

1. Grâul fiert de Ajun (rețetă mănăstirească veche)

O rețetă prezentă în multe mănăstiri din Moldova, Muntenia și Oltenia, considerată o hrană de curățire.

Ingrediente:

250 g grâu sau arpacaș

apă

un praf de sare

(opțional, în rânduieli mai blânde: puțină miere sau nucă)

Mod de preparare:

Spală bine grâul în mai multe ape. Lasă-l la înmuiat peste noapte. Fierbe-l a doua zi la foc mic, doar în apă, timp de 1–2 ore, până boabele se deschid. Adaugă un praf de sare spre final. Se servește simplu, fără zahăr sau arome.

Stil de servire:

În mănăstiri, grâul se mănâncă seara, în liniște, uneori după slujbă. Este o mâncare care „ține” trupul și liniștește mintea.

2. Bob fiert (fasole boabe mari) – tradiție din Bucovina și Moldova

O mâncare extrem de simplă, dar nelipsită din Ajunul Bobotezei.

Ingrediente:

300 g bob sau fasole albă mare

apă

sare

Mod de preparare:

Boabele se spală și se lasă la înmuiat 10–12 ore. Se fierb în apă curată, schimbând apa de 2–3 ori. La final se adaugă puțină sare. Nu se folosește ulei.

Truc tradițional:

În unele sate, bobul se mănâncă doar după ce masa este sfințită de preot.

3. „Burechiușele” sau „urechiușele babei” – rețetă moldovenească

Un preparat cu nume jucăuș, dar cu o simbolistică veche.

Ingrediente pentru colțunași:

300 g făină

apă

sare

ciuperci tocate mărunt

ceapă

Ingrediente pentru borș:

fasole albă fiartă

borș acru

sare

Mod de preparare:

Frământă un aluat simplu din făină, apă și sare. Călește ceapa și ciupercile fără ulei, doar cu puțină apă. Întinde aluatul subțire și taie pătrățele mici. Umple-le cu ciuperci și lipește marginile. Fierbe fasolea separat. Adaugă colțunașii și borșul, apoi fierbe câteva minute.

Rezultat:

O mâncare de post, consistentă, dar ușoară.

4. Borș de pește de Ajun – tradiție din Dobrogea și zonele Dunării

Peștele este simbol creștin și apare discret în Ajunul Bobotezei, mai ales în zonele de lângă ape.

Ingrediente:

pește (caras, crap sau știucă)

ceapă

morcov

borș

sare

Mod de preparare:

Fierbe legumele în apă cu sare. Adaugă peștele tăiat bucăți. La final, acrește cu borș. Nu se folosește ulei.

Stil de servire:

Simplu, fără verdețuri sau condimente excesive.

5. Prune fierte – desertul auster al Ajunului

Un desert de post prezent în Muntenia și Oltenia.

Ingrediente:

prune uscate afumate

apă

Mod de preparare:

Fierbe prunele la foc mic până se înmoaie. Nu se adaugă zahăr. Se servesc calde sau reci.

Lifestyle & tradiție: de ce revin aceste rețete în bucătăriile moderne

Tot mai mulți oameni redescoperă aceste mâncăruri:

pentru simplitatea lor;

pentru digestia ușoară;

pentru legătura cu ritualul și liniștea interioară.

Într-un context modern, ele pot fi reinterpretate ca:

detox de iarnă ;

post conștient ;

slow food cu sens.

Rețetele din Ajunul Bobotezei nu sunt despre abundență, ci despre echilibru. Fie că sunt gătite într-o mănăstire sau într-o casă de la țară, ele transmit aceeași lecție: uneori, cele mai simple gusturi sunt cele care rămân.