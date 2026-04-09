Rețete de Paște. Cum să prepari pasca fără aluat a Macii Macrina de la Mănăstirea Sfintei Cruci

Preparatul păstrează gustul specific sărbătorii, dar simplifică procesul de gătire. Rețeta se bazează pe ingrediente accesibile și o tehnică ușor de urmat, fiind o opțiune practică pentru completarea mesei festive, alături de cozonaci.

Secretul reușitei constă în textura compoziției. Brânza dulce de vaci trebuie mixată până devine cremoasă, ceea ce oferă desertului o consistență fină și uniformă. Această etapă face diferența între o pască obișnuită și una cu aspect și gust rafinat, potrivit a1.ro.

Rețetă de pască fără aluat

Ingrediente

700 gr brânză dulce de vaci

6 ouă

200 gr zahăr

400 gr smântână

150 gr unt

100 gr făină

100 gr griș

200 gr stafide

3 linguri esență de rom

un praf de sare

Mod de preparare

Compoziția se obține prin mixarea ouălor cu zahărul, urmată de încorporarea brânzei, a smântânii, făinii și grișului. Se adaugă apoi stafidele (sau, opțional, merișoare), un praf de sare și esență de rom, rezultând un amestec omogen.

Preparatul se toarnă într-o tavă tapetată și se coace la 170 de grade Celsius, timp de aproximativ o oră. Rezultatul este o pască cremoasă, fără aluat, care reduce considerabil timpul de pregătire.

Deși pasca este în mod tradițional un desert care implică aluat dospit, această variantă demonstrează adaptabilitatea rețetelor clasice la ritmul actual. Fără a compromite gustul, metoda propusă oferă o soluție eficientă pentru cei care vor să pregătească rapid un desert specific sărbătorilor pascale.