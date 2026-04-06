Rețete de post. Cum să prepari drob cu ciuperci și verdețuri

Preparatul combină ciupercile, care oferă consistență și aromă, cu spanacul și leurda, verdețuri specifice sezonului de primăvară. Rezultatul este un drob fraged și suculent, cu un gust echilibrat și o notă proaspătă dată de leurdă.

Rețetă de drob cu ciuperci

Ingrediente

Rețeta include aproximativ 600 de grame de ciuperci, spanac proaspăt sau congelat, leurdă, ceapă, ouă crude și ouă fierte, alături de pesmet, ulei și verdeață. Combinația permite obținerea unei compoziții bine legate, fără a fi nevoie de carne.

Mod de preparare

Ciupercile se gătesc mai întâi până când elimină complet apa, etapă esențială pentru consistența finală. Separat, ceapa este călită, iar spanacul este opărit și bine scurs. Toate ingredientele sunt apoi amestecate cu ouăle crude și pesmetul, până la obținerea unei compoziții omogene.

Amestecul se așază într-o tavă, în două straturi, cu ouăle fierte poziționate la mijloc pentru un aspect specific. Preparatul se coace la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 45–50 de minute, până când se rumenește ușor la suprafață, potrivit hellotaste.ro.

Un preparat versatil și ușor

Drobul de ciuperci poate fi servit atât cald, cât și rece, fiind potrivit ca aperitiv sau fel principal ușor. Specialiștii culinari recomandă asocierea cu salate acrișoare sau murături, pentru un contrast de gusturi.

Un avantaj al preparatului este că își păstrează textura și aroma chiar și după refrigerare, devenind, în multe cazuri, mai gustos a doua zi, pe măsură ce aromele se întrepătrund.

Această variantă de drob reprezintă o alternativă accesibilă și echilibrată pentru cei care doresc să reducă consumul de carne, fără a renunța la preparatele tradiționale reinterpretate.