Rețete de post. Cum să prepari langoși de post crocanți și delicioși

Acești langoși sunt frământați cu dragoste și respect pentru tradiție, rezultatul fiind gogoși crocante la margini și moi la interior.

Rețetă de langoși de post

Ingrediente

1 kg făină de grâu

750 ml apă călduță

10 g drojdie (uscată sau proaspătă, după preferință)

1 linguriță sare

Mod de preparare

Aluatul dospit și frământat lent capătă o elasticitate perfectă, apoi fiecărei bucăți i se dă formă manual, fără sucitor. Se prăjesc în ulei încins până devin rumene și crocante.

Se pot servi simpli, cu sare, unși cu mujdei de usturoi, cu dulceață de prune sau zahăr pudră, fiind o alegere ideală atât pentru masa de post, cât și pentru gustări rapide și gustoase.

Această rețetă evidențiază frumusețea bucătăriei monahale: răbdare, respect față de reguli și alegerea ingredientelor naturale, simple, care să aducă bucurie și satisfacție fără compromisuri, potrivit hellotaste.ro.