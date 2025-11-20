x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Rețete de post. Cum să prepari langoși de post crocanți și delicioși

Rețete de post. Cum să prepari langoși de post crocanți și delicioși

de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   21:30
Rețete de post. Cum să prepari langoși de post crocanți și delicioși

Rețeta langoșilor de post, pregătiți de maica Valentina de la Mănăstirea Piatra Fântânele, ne arată cum simplitatea și răbdarea pot transforma ingrediente banale în adevărate delicii culinare.

Acești langoși sunt frământați cu dragoste și respect pentru tradiție, rezultatul fiind gogoși crocante la margini și moi la interior.

Rețetă de langoși de post

Ingrediente

  • 1 kg făină de grâu
  • 750 ml apă călduță
  • 10 g drojdie (uscată sau proaspătă, după preferință)
  • 1 linguriță sare

Mod de preparare

Aluatul dospit și frământat lent capătă o elasticitate perfectă, apoi fiecărei bucăți i se dă formă manual, fără sucitor. Se prăjesc în ulei încins până devin rumene și crocante.

Se pot servi simpli, cu sare, unși cu mujdei de usturoi, cu dulceață de prune sau zahăr pudră, fiind o alegere ideală atât pentru masa de post, cât și pentru gustări rapide și gustoase.

Această rețetă evidențiază frumusețea bucătăriei monahale: răbdare, respect față de reguli și alegerea ingredientelor naturale, simple, care să aducă bucurie și satisfacție fără compromisuri, potrivit hellotaste.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete post Langoşi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri