Rețete de post. Cum prepari sarmale delicioase fără carne

Acestea realizate din legume, orez ș condimente, pot fi la fel de aromate și gustoase ca varianta clasică. Secretul unui rezultat excelent constă în durata și modul de fierbere.​

Rețetă de sarmale de post

Timp de fierbere

Sarmalele de post trebuie să fiarbă între 60 și 90 de minute, în funcție de mărimea lor și de tipul de umplutură. Este important să le acoperi complet cu apă pentru a evita uscarea sau lipirea, iar din când în când poți scutura ușor oala.​

Recomandări pentru gust și textură

Pentru o aromă intensă, adaugă legume, precum morcov, ardei, ceapă, dar și ciuperci, nuci sau stafide.

Poți completa umplutura cu semințe de dovleac prăjite sau alte rădăcinoase pentru o textură mai bogată.

Condimente, precum cimbru, piper, boia dulce și bulion de roșii, îmbogățesc gustul final.​

Mod de preparare

Începe prin a pregăti frunzele de varză murată sau de viță, apoi preparează umplutura cu orez și legume călite în ulei. Umple frunzele, rulează-le ferm și așază-le în oală, acoperindu-le cu sos de roșii și apă.

Fierbe la foc mic, timp de aproximativ 90 de minute, pentru a obține sarmale fragede, aromate și bine închegate. La final, poți adăuga verdețuri proaspete pentru un gust proaspăt.​

Aceste sarmale de post sunt potrivite pentru orice masă festivă sau pentru o variantă sănătoasă și delicioasă în timpul postului, oferind același confort și savoare ca varianta tradițională, potrivit catine.ro.