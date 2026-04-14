Rețete de primăvară. Cum să prepari ciorbă de lobodă cu ștevie și leuștean

de Redacția Jurnalul    |    14 Apr 2026   •   18:30
Verdețurle pot fi incluse în preparate ușoare care ajută la deoxifierea organismului.

Ciorba de lobodă cu ștevie și leuștean ajută la detoxifierea organismului și se prepară rapid.

Rețeta românească simplă, de post sau cu smântână, combină verdețurile cu legume proaspete și aroma intensă de leuștean.

Rețetă de ciorbă de lobodă

Ingrediente

Pentru 4 porții ai nevoie de 5-6 frunze mari de ștevie, o legătură de lobodă (roșie sau verde), ceapă, morcov, păstârnac, ardei gras opțional, un cartof mediu, 1 litru de borș (sau suc de roșii), ulei, sare, piper și leuștean verde.

Mod de preparare

Curăță și taie legumele: ceapă mărunt, rădăcinoase cubulețe, verdețurile în bucăți. Călește ceapa în ulei până devine sticloasă, adaugă morcov, păstârnac și ardei. Toarnă apa fierbinte, cartofii și fierbe 15 minute. Adaugă ștevia cu loboda încă 5 minute.

Opărește borșul separat, tornă-l fierbinte, asezonează și presară leuștean tocat la final, acoperind oala 5 minute pentru infuzie.

Cum se consumă

Se consumă simplă, cu pâine și ardei iute de post sau cu ou bătut și smântână.

Adaugă orez sau paste pentru o variantă mai sățioasă, potrivit hellotaste.ro.

Subiecte în articol: retete ciorbă loboda ştevie leustean
