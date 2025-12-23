Rețete secrete din tradițiile românilor

Prepararea cozonacilor și a porcului de Crăciun au păstrat aceleași secrete folosite de strămoși în toate regiunile României. Sunt și cele mai simple ingrediente care nici astăzi nu dau greș, chiar în competiție cu cele mai sofisticate rețete de preparate culinare din alte zone ale lumii.

Cei mai buni cozonaci moldovenești

Cozonacii tradiționali sunt diferiți de la o zonă a țării la alta. Una dintre cele mai apreciate rețete este cea tradițională din nordul Moldovei, unde cozonacii sunt foarte consistenți, în general cu umplutură de nucă, dar și cu umplutura mixtă, cu rahat și cacao, care a completat-o pe cea tradițională.

Secretul acestor cozonaci constă în îndemânare și ingrediente de cea mai bună calitate, naturale, fără conservanți. Una dintre celebritățile cozonacilor românești, Elena Timofte, de la Botoșani, a explicat, pentru Jurnalul, secretul succesului ei: a preluat rețetele tradiționale, pe care le-a făcut cunoscute în toată România și peste granițe, la târgurile internaționale de turism.

Rețeta de cozonac din Moldova spune că la un kilogram de făină se pun 10-12 gălbenușuri și se frământă cel puțin o oră. Cozonacul trebuie să stea la cuptor circa 50 de minute, pentru a fi bine copt. Dar partea mai delicată este cea legată de umplutură.

„În compoziția pentru umplutura de nucă se pune și o bucățică de drojdie, la porția pentru un cozonac. Eu pun și cacao în compoziție. Coca trebuie să fie așezată ca o foaie, peste care se întinde crema. Se rulează foarte strâns. Fie că o facem simplă sau adăugăm cacao, compoziția trebuie să conțină zahăr și albuș. Albușul bătut cu zahărul se amestecă până când compoziția iese groasă, ca o cremă pentru tort. Rahatul trebuie să fie bine distribuit. După ce se întinde crema, se pune deasupra rahatul, care trebuie să fie distribuit uniform”, explică Elena Timofte.

Și numărul de ouă folosite pentru cozonaci diferă de la o zonă a țării la alta, în Moldova fiind cele mai multe rețete cu ouă din abundență, până la 30 pentru două kilograme de cozonac.

Ardealul se remarcă prin umplutura de mac, ce înlocuiește nuca. Rețetele cu mac sunt caracteristice pentru țările vecine, de la vest, Ungaria și Serbia, ceea ce demonstrează că obiceiul culinar s-a extins în această regiune fără a ține cont de granițe.

Sarea-n bucate

Masa de Crăciun cu bucate tradiționale are un secret: sarea din bucate. În rețetele autentice ale mâncărurilor românești nu a existat niciodată alt condiment. Sarea este singura folosită, mai ales pentru prepararea porcului care se taie înainte de Crăciun - de Ignat, pe 21 decembrie, în mod tradițional.

Sarea este singurul ingredient „secret” al rețetelor culinare de Crăciun, în România, pentru că modalităţile de preparare aveau ca scop conservarea prin sărare, la care se poate adăuga zvântarea, afumarea, uscarea, prăjirea, fierberea sau doar opărirea.

În mod tradițional, în ziua în care se taie porcul, se prepară cârnaţii, cârtaboşul, lebărul, sângeretele, jumările, untura topită și toba. Spetele, pulpile, peciile, slănina se lasă cu sare câteva zile, apoi se zvântă bine și se pun în pod sau în afumătoare, pentru a se afuma, ulterior.

Conform rețetelor tradiționale românești, după ce se afumă cârnații și carnea, se pun la uscat, iar ce rămâne după masa de Crăciun și de anul nou se prăjește în bucăți mai mari și se pune cu untură fierbinte în garnițe sau în oale speciale pentru carne, din care se scot în timpul anului, pentru alte mâncăruri tradiționale, cu varză, fasole sau cartofi.

