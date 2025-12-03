Rețete tradiționale de sărbători: Cum să prepari caltaboș de casă

Este un produs tradițional care îmbină ficat, plămâni, inimă, splină și carne de porc fiartă, echilibrat cu orez, ceapă călită și condimente aromatice. Fiecare ingredient își aduce contribuția la gustul bogat și autentic: organele dau intensitate, orezul oferă structură, ceapa aduce dulceață, iar condimentele (piper, cimbru, ienibahar, usturoi) susțin aroma fără să o acopere.​

Rețetă de caltaboș de casă

Organele și carnea se fierb lent, cu foi de dafin și piper, pentru a păstra textura potrivită. Orezul se fierbe separat iar ceapa se călește încet până devine aurie.

Ingredientele se toacă mărunt și se amestecă cu ceapa călită, orezul, usturoiul, condimentele și, eventual, o cantitate mică de zeamă fiartă pentru a obține o compoziție legată și fragedă. Mațele se umplu cu grijă și se fierb la foc mic pentru a evita crăparea.​

Cum se consumă

Caltaboșul este servit de obicei feliat, pe platouri festive, alături de alte specialități tradiționale, fiind o prezență constantă la mesele de Crăciun, Revelion sau alte evenimente importante. Poate fi consumat proaspăt sau prăjit ușor, fiind adesea însoțit de garnituri de cartofi, murături, muștar sau hrean., potrivit catine.ro.

Această rețetă, transmisă din generație în generație, este o parte a identității gastronomice românești.